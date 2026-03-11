به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، ، موج ناشی از انفجار میتواند شیشهها را به ذرات تیز و برندهای تبدیل کند که با سرعت بالا به سمت فضای داخلی پرتاب میشوند. برای مهار این خطر، رعایت نکات زیر الزامی است:
انتخاب الگوی مناسب برای هر شیشه
مطابق تصاویر منتشر شده، شیشهها نباید تنها به صورت یک ضربدر ساده چسبزنی شوند. الگوهای ترکیبی (مانند شبکهای، لوزی و ضربدرهای متقاطع) کارایی بیشتری در نگه داشتن قطعات شیشه کنار هم دارند.
برای شیشههای بزرگ: حتماً از چسب پهن استفاده کنید تا سطح بیشتری را پوشش دهد.
برای شیشههای کوچک: استفاده از چسب برق کفایت میکند.
قانون طلایی پنجرههای دوجداره
بسیاری به اشتباه تصور میکنند مقاومت پنجرههای دوجداره کافی است؛ اما طبق دستورالعمل، این پنجرهها باید از هر دو سمت (داخل و خارج) چسبزنی شوند تا در صورت شکستن لایه بیرونی یا درونی، انسجام ساختاری حفظ شود.
ایجاد لایههای حفاظتی مکمل
چسبزدن به تنهایی کافی نیست. توصیههای کلیدی دیگر عبارتند از؛ نصب طلقهای پلاستیکی: روی شیشهها را با طلق بپوشانید.
سد دفاعی با منسوجات؛ پشت تمام پنجرهها پردههای ضخیم یا حتی پتو نصب کنید تا در صورت خرد شدن شیشه، مانع از ورود قطعات به داخل اتاق شود.
تغییر چیدمان: تختخواب، میز کار و محل نشستن اعضای خانواده را از مجاورت پنجرهها دور کرده و آینهها یا ظروف شیشهای تزئینی را به کمدها یا نقاط امن منتقل کنید.
ایمنی در برابر انفجار از جزئیات کوچک آغاز میشود. چسبزدن درست، تفاوت میان یک خراش ساده و یک جراحت عمیق است.
