۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۳۰

در لرستان؛

۳ عامل انتشار شایعات میدانی مرتبط با حملات صهیونی آمریکایی دستگیر شدند

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری سه عامل انتشار شایعات میدانی مرتبط با حملات صهیونیستی - آمریکایی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: فرزندان غیور و جان‌برکف ملت ایران در انتظامی استان، با اشراف اطلاعاتی گسترده و همراهی مردم هوشیار، موفق شدند سه نفر از عاملان تصویربرداری در محل‌هایی را که آماج حملات ددمنشانه رژیم سفاک صهیونیستی - آمریکا قرار گرفته بود، شناسایی و در چند عملیات منسجم و برق‌آسا، آنان را دستگیر کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: پلیس لرستان - به‌عنوان جان‌فزایان ملت در کنار سایر نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی، با چشمانی بیدار و اراده‌ای پولادین، هرگونه اقدام مشابه را مصداق پیاده‌نظام رسانه‌ای صهیونیسم دانسته و با عاملان آن، برخوردی قاطع، عبرت آفرین و پشیمان‌کننده خواهد داشت.

کد خبر 6772111

