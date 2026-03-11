جنگ نتوانست حق والیبال ایران را بگیرد/ تقوی وایلدکارت آسیا را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که نماینده باشگاهی ایران به دلیل جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۴ نتوانست در مسابقات لیگ مردان آسیای مرکزی ۲۰۲۵ شرکت کند، با پیگیری‌های سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران و جلسه با رامون سوزارو رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا مقرر شد، در صورت تائید والیبال ورلد و فدراسیون جهانی والیبال نماینده ایران با سهیمه وایلد کارت کنفدراسیون والیبال اسیا در مسابقات لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ شرکت کند.

بر این اساس در حالی که مسئولین فدراسیون والیبال ایران در حال پیگیری تائیدیه وایلد کارت بودند، با آغاز جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی- صهیونیستی مقابل ایران، سید میلاد تقوی که هم اکنون عضو هیات رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا و کنفدراسیون آسیای مرکزی است متوجه جریان‌هایی مبنی بر عدم اختصاص وایلد کارت به ایران برای لیگ قهرمانان مردان آسیا و گرفتن سهیمه والیبال زنان ایران برای مسابقات لیگ قهرمانان زنان آسیا با توجه به نگرانی‌های کنفدراسیون والیبال آسیا در خصوص شرکت قطعی تیم‌های ایران در این رقابت‌ها شد.

رئیس فدراسیون والیبال بلافاصله در جلسه‌ای آنلاین با مسئولین کنفدراسیون والیبال آسیا و کنفدراسیون والیبال آسیای مرکزی ضمن دفاع از حق ایران در این رقابت‌ها، تضمین‌های لازم برای حضور نماینده‌های ایران در این رقابت‌ها را ارائه کرد و سپس با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون والیبال آسیا و فدراسیون جهانی والیبال ضمن ابراز تاسف و محکوم کردن اقدامات وحشیانه دشمن آمریکایی – صهیونیستی در شهادت دو دختر نونهال والیبالیست و چندین والیبالیست و کودک و همچنین تخریب سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران خواستار توجه جوامع جهانی و بین‌المللی و احقاق حق برای تاییدیه حضور تیم‌های ایران در مسابقات لیگ قهرمانان زنان و مردان آسیا در سال ۲۰۲۶ شد و تضمین کرد که نمایندگان ایرانی در این رقابت‌ها طبق مقررات و قوانین شرکت خواهند کرد.

بر این اساس کنفدراسیون والیبال آسیا صبح امروز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۴ با ارسال ایمیلی اعلام کرد حضور نماینده باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان مردان آسیا با استفاده از سهمیه وایلد کارت کنفدراسیون والیبال آسیا و همچنین حضور ایران در لیگ قهرمانان زنان آسیا به صورت رسمی تائید شد و هر دو مساببقه در تاریخ و محل اعلام شده با حضور نمایندگان ایران برگزار خواهد شد.

بدین ترتیب تیم والیبال زنان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان که یک ماه قبل در رقابت ها لیگ زنان آسیای مرکزی در مالدیو به مقام قهرمانی رسید و سهمیه حضور در لیک قهرمانان زنان آسیا را کسب کرد از ۶ تا ۱۰ اردیبهشت ماه سال آینده در کره جنوبی به عنوان نماینده والیبال ایران و آسیای مرکزی شرکت خواهد کرد.

همچنین صدرنشین مسابقات والیبال ایران در زمان اعلام معرفی تیم‌های شرکت کننده، به عنوان نماینده ایران با استفاده از وایلد کارت کنفدراسیون والیبال آسیا از ۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت در رقابت های لیگ قهرمانان مردان آسیا در اندونزی شرکت خواهد کرد.