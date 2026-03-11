جزئیات آیین تشییع شهدای اقتدار در تبریز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر سلمانی روز چهارشنبه با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار داشت: در پی این حملات کینهتوزانه، عمار محمدینژاد از دلاورمردان سپاه پاسداران در تهران و امیرحسین سلطانی از غیورمردان ارتش در آبدانان به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.
وی گفت: حبیب فرشباف از کادر جانبرکف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز دیگر شهید نظامی این حملات است که به کاروان شهدا پیوست.
سلمانی اضافه کرد: یکی دیگر از شهدای والامقام مرتضی خیری از بسیجیان جانبرکف می باشد که فردا در تبریز تشییع و در گلزار شهدای وادی رحمت تدفین خواهد شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی در ادامه به شهدای مردمی اشاره کرد و افزود: متاسفانه در تجاوزات آمریکایی-صهیونیستی صبح امروز به یک منزل شخصی در تبریز، حبیب علیزاده پدر خانواده به همراه ماهان و ماهور علیزاده، دو کودک خردسال این خانواده مظلومانه به شهادت رسیدند و مادر خانواده نیز مجروح شده است.
وی تصریح کرد: عطا آزموده نوجوان ۱۳ ساله نیز دیگر شهید مردمی تبریز در این حملات است. همچنین روز گذشته، حسین عفتی لاله از شهروندان بیگناه تبریزی، در پی تجاوزات دشمن در منطقه نصفراه، در ساختمانی مجاور محل اصابت به خیل شهدا پیوست.
سلمانی با اشاره به امتداد این جنایات تا روستای امند، خاطرنشان کرد: در تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکایی به روستای امند نیز، دو تن از اهالی این روستا به نامهای علی سرباز امند و علی پیر امند به درجه رفیع شهادت رسیدند.
وی در پایان ضمن دعوت از خانوادههای معظم شهدا و عموم مردم غیور استان برای حضور در مراسم تشییع، افزود: آیین تشییع پیکر پاک همه این شهدای والامقام، فردا از ساعت ۱۰ صبح از میدان شهدا به سمت میدان ساعت تبریز برگزار خواهد شد. طبق هماهنگیهای انجامشده، پیکر مطهر تمامی این شهدا در شهر تبریز به خاک سپرده خواهد شد و تنها پیکر دو شهید روستای امند، در زادگاهشان (همان روستا) تدفین میشود.
اسامی شهدای والامقام به تفکیک:
شهدای نظامی:
عمار محمدینژاد ( سپاه پاسداران - محل شهادت: تهران)
امیرحسین سلطانی ( ارتش جمهوری اسلامی - محل شهادت: آبدانان)
حبیب فرشباف ( سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)
مرتضی خیری، بسیجی
شهدای مردمی (شهر تبریز):
حبیب علیزاده (پدر خانواده - محل اصابت: منزل شخصی)
ماهان علیزاده (کودک)
ماهور علیزاده (کودک)
عطا آزموده (نوجوان ۱۳ ساله)
حسین عفتی لاله (محل شهادت: منطقه نصفراه تبریز، ساختمان مجاور اصابت)
شهدای مردمی (روستای امند):
علی سرباز امند (از اهالی روستا)
علی پیر امند (از اهالی روستا)
