نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، شنبه افزایش وزش باد، گاهی وزش باد شدید و در بعضی ساعات افزایش ابر در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طی عصر و شب شنبه در پاره‌ای نقاط به‌ویژه مناطق نیمه شمالی رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه افزود: برای روز یکشنبه صبح در شمال شرق خراسان شمالی بارش پراکنده و افزایش وزش باد و برای دوشنبه گاهی وزش باد شدید و در شب افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

داداشی تصریح کرد: از اواخر وقت دوشنبه با تشدید ناپایداری، ورود سامانه بارشی را به استان انتظار داریم که فعالیت این سامانه طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در همه مناطق استان به صورت رگبار باران، رعد و برق و وزش باد لحظه‌ای شدید ادامه خواهد داشت.

وی هشدار داد: آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، سیلابی شدن مسیل‌ها، کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها و معابر کوهستانی از پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی در استان است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت دمایی استان تصریح کرد: از امروز تا صبح سه‌شنبه افزایش نسبی دما را انتظار داریم.

داداشی در پایان گفت: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۲- درجه سانتی‌گراد سردترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۱۹ درجه سانتی‌گراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۲ و ۱۵ درجه سانتی‌گراد بود.