مسیرهای حرکت راهپیمایی روز جهانی قدس در قم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با صدور اطلاعیه‌ای، برنامه‌های راهپیمایی روز جهانی قدس در این استان را اعلام کرد.



بر اساس این اطلاعیه، راهپیمایی روز جهانی قدس جمعه ۲۲ اسفندماه، مصادف با ۲۳ ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.



این مراسم از ساعت ۱۰ صبح با حرکت از مبادی مختلف و تجمع در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) آغاز خواهد شد و راس ساعت ۱۰:۳۰ راهپیمایی به‌صورت رسمی شروع می‌شود.



این برنامه همراه با تشییع شهدای جنایات منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.



مسیر اصلی راهپیمایی:



حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) ـ صحن امام رضا (ع) ـ خیابان آیت‌الله نجفی (ارم) ـ خیابان شهدا ـ میدان فلسطین (مصلی قدس)



مسیرهای فرعی:



۱. میدان مفید ـ خیابان شهید صدوقی ـ بلوار امین ـ مصلی قدس



۲. میدان جهاد ـ خیابان ۱۹ دی ـ سه‌راه بازار ـ حرم مطهر



۳. چهل اختران (آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع (ع)) ـ خیابان طالقانی (آذر) ـ سه‌راه بازار ـ حرم مطهر



۴. میدان نبوت و میدان توحید ـ خیابان توحید (نیروگاه) ـ میدان فلسطین (مصلی قدس)



۵. خیابان امام خمینی (ره) ـ خیابان اراک ـ پل حجتیه ـ چهارراه شهدا ـ میدان فلسطین



بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم، سخنران پایانی این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.



