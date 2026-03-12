  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

حمله پهپادی ارتش به پایگاه نزدیک تل‌آویو

سخنگوی ارتش از هدف قرار گرفتن چند پایگاه راهبردی رژیم صهیونیستی و افزایش دقت عملیات‌های ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران از هدف قرار گرفتن چند مرکز مهم نظامی رژیم صهیونیستی در عملیات‌های اخیر خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اعلام روز گذشته درباره تضعیف برخی تأسیسات راداری دشمن، دسترسی ما به اهداف مهم و اساسی رژیم صهیونیستی آسان‌تر شده است. در همین راستا روز گذشته 8 فروند زیردریایی متعلق به این رژیم مورد هدف قرار گرفت که اخبار آن نیز منتشر شد.

وی افزود: امروز نیز در یک عملیات پهپادی، پایگاه هوایی نزدیک تل‌آویو هدف قرار گرفت. این پایگاه که در نزدیکی تل‌آویو قرار دارد، مرکز پرتاب ماهواره‌ها و محل انجام آزمایش‌های موشکی است و از نقاط بسیار مهم و حساس به شمار می‌رود.

سخنگوی ارتش ادامه داد: سامانه‌های پدافند موشکی «فلاخن داوود» که در این منطقه مستقر بودند نیز در این عملیات مورد هدف قرار گرفتند.

وی گفت: یکی دیگر از اهدافی که امروز مورد حمله قرار گرفت، پایگاه هوایی «به داس» بود که یکی از پایگاه‌های مهم و راهبردی رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.

وی افزود: این پایگاه محل استقرار هواپیماهای آمریکایی از جمله جنگنده‌های اف-22 بوده که در این عملیات مورد حمله قرار گرفتند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا همچنین اظهار کرد: در ادامه این عملیات‌ها، یک مقر متعلق به سرویس امنیتی رژیم صهیونیستی نیز هدف قرار گرفت.

وی تاکید کرد: مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد عملیات‌ها روز به روز دقیق‌تر انجام می‌شود و با از بین رفتن سامانه‌های دفاعی دشمن، دسترسی ما به اهداف مهم آسان‌تر شده است.

کد خبر 6772590
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها