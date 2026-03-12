به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران از هدف قرار گرفتن چند مرکز مهم نظامی رژیم صهیونیستی در عملیاتهای اخیر خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اعلام روز گذشته درباره تضعیف برخی تأسیسات راداری دشمن، دسترسی ما به اهداف مهم و اساسی رژیم صهیونیستی آسانتر شده است. در همین راستا روز گذشته 8 فروند زیردریایی متعلق به این رژیم مورد هدف قرار گرفت که اخبار آن نیز منتشر شد.
وی افزود: امروز نیز در یک عملیات پهپادی، پایگاه هوایی نزدیک تلآویو هدف قرار گرفت. این پایگاه که در نزدیکی تلآویو قرار دارد، مرکز پرتاب ماهوارهها و محل انجام آزمایشهای موشکی است و از نقاط بسیار مهم و حساس به شمار میرود.
سخنگوی ارتش ادامه داد: سامانههای پدافند موشکی «فلاخن داوود» که در این منطقه مستقر بودند نیز در این عملیات مورد هدف قرار گرفتند.
وی گفت: یکی دیگر از اهدافی که امروز مورد حمله قرار گرفت، پایگاه هوایی «به داس» بود که یکی از پایگاههای مهم و راهبردی رژیم صهیونیستی به شمار میرود.
وی افزود: این پایگاه محل استقرار هواپیماهای آمریکایی از جمله جنگندههای اف-22 بوده که در این عملیات مورد حمله قرار گرفتند.
امیر سرتیپ اکرمینیا همچنین اظهار کرد: در ادامه این عملیاتها، یک مقر متعلق به سرویس امنیتی رژیم صهیونیستی نیز هدف قرار گرفت.
وی تاکید کرد: مجموعه این اقدامات نشان میدهد عملیاتها روز به روز دقیقتر انجام میشود و با از بین رفتن سامانههای دفاعی دشمن، دسترسی ما به اهداف مهم آسانتر شده است.
