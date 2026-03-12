بیعت فرهنگیان استان البرز با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر ، معلمان و فرهنگیان البرزدر این آیین که شامگاه چهارشنبه دردر آستان مقدس امامزاده حسن (ع) کرج برگزار شد، شعارهای الله اکبر خامنه‌ای رهبر، حیدر حیدر، یا حسین، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست، سپاهی ارتشی، انتقام انتقام، می جنگیم می میریم ذلت نمی پذیرم ، ما ملت امام حسینیم، تا پای جان پای ایران ایستاده ایم ، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست سر دادند.

شرکت کنندگان در این آیین، طومار بیعت با رهبری را با ثبت اثر انگشت خود با عنوان ما معلمان این مرز و بوم با رهبر امت ، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای ( مدظله العالی) بیعت می کنیم و سربازی خود را در جبهه تعلیم و تربیت اعلام می کنیم.

در همین حال ؛ مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: بیعت با رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه ای یعنی یکدلی برای نابودی دشمنان ایران و انقلاب که درآئین امروز فرهنگیان استان البرز آمده اند تا بگویند لبیک گوی ولایت در سنگر تعلیم و تربیت هستند.

فرزاد شعبانی با اشاره به اینکه همه ما زیر پرچم ایران هستیم و به دین و انقلاب اعتقاد داریم، اظهار کرد: اکنون دشمنان ایران به فلاکت افتاده اند و برای پایان دادن جنگ دست به دامن کشورها شده اند.

وی خاطرنشان کرد: به دشمنان اعلام کردیم که اکنون زمان دیگری است و باید دست بردارند از شرارت های خود لذا ما پیرو رهبر شهیدمان هستیم و در این جنگ از نیروهای ارتش ، سپاه ، انتظامی و امنیتی حمایت و پشتیبانی می کنیم وهر جا لازم باشد در صحنه شهادت ایفای نقش می کنیم.

وی با بیان اینکه اکنون زمان یک دست واحد شدن در مقابل دشمنان است، تصریح کرد: البرز ۲۷ هزار معلم و ۵۳۰ هزار دانش آموز دارد که این خانواده بزرگ در این جنگ ید واحد می شوند تا مشتی می شوند تا بر علیه دشمنان گام بردارند.

شعبانی یادآورشد: فرهنگیان استان البرز در این محل تجمع پیدا کرده اند تا بگویند مسیر امام شهیدمان را با تبعیت از رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه ای ادامه می دهند و در این راه ثابت قدم هستند تا آینده کشور را رقم بزنند.

وی ادامه داد: با رهبر جدید کشور بیعت می کنیم تا اعلام کنیم تا رزمندگان دلگرم تر برای دفاع از کشور برای ضربه زدن به دشمنان عمل کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز به حضور ۱۰ روزه مردم در کوچه ها، خیابان ها و میادین کشور پرداخت و افزود: این حضور مردم در صحنه پیام برای دشمنان دارد که ملت ایران در راهشان ثابت قدم هستند و پرچم ایران را در جهان با لبیک گویی به ولایت همچنان در اهتزاز نگه می دارند.

شعبانی تاکید کرد: فرهنگیان در این روزهای جنگ همانند کلاس درس مسئولیت سنگینی بر دوش دارند.

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز در این آئین گفت: امروز افسران سپاه پیشرفت البرز با آرمان های امامین انقلاب و رهبر امت بیعت می کنند تا اعلام کنند پیرو ولی امر مسلمین هستند.

محمد امین محمدی با اشاره به اینکه فرهتگیان استان البرز همانند گذشته مسیر پور نور انقلاب را با اتحاد و استقامت تا پیروزی نهایی ادامه می دهتد، افزود: در این آیین بیعت فرهنگیان البرز حضور یافته اند تا بگویند راه امامین انقلاب با تبعیت محض از آیت الله سید مجتبی خمینی سومین رهبر انقلاب اسلامی تداوم دارد.

وی تصریح کرد: فرهنگیان البرز به دشمنان صهیونیستی _ آمریکایی که هر بار در هنگام مذاکره به کشور ایران حمله کرده اند هشدار می دهند که راه امام و شهدا تا پیروزی جریان دارد و این مهم را با سردادن شعارهای انقلابی به دشمنان و حامیان آنان یادآور می شوند.

وی ادامه داد: افسران پیشرفت استان البرز امروز آمده اند تا بار به عنوان سنگربانان تعلیم و تربیت آینده داران ایران اسلامی هستتد.

محمدی بیان کرد: معلمان و دانشجو معلمان این استان ضمن ادای احترام به مقام عظمای ولایت و ولی فقیه شهید خود به ارزش های اسلامی و انقلابی پایبند هستند و بر استقامت و حفظ وحدت با ولایت مداری در جامعه تاکید می کنند.

وی گفت: فرهنگیان البرز همانند سایر اقشار جامعه با تمام توان خود برای رسیدن ایران به قله پیشرفت که امام شهیدمان برای ملت ترسیم کرده اند، تلاش می کنند و در صحنه حضور دارند.

مسئول بسیج فرهنگیان استان البرز عنوان کرد: در این نبرد با استواری می جنگیم تا دشمنان ایران و اسلام را شکست دهیم و همچنین جسارت حمله دوباره به این مرز و بوم را با خود به گور ببرند

محمدی قصه ملت ایران را در دفاع از وطن افتخار آفرین دانست و اظهار کرد: فرهنگیان البرز در کلاس های درسشان این روزها درس وحدت، خودباوری ، مقاومت و ولایت در مقابل سواکان صهیونیسم آمریکایی را به تصویر می کشند و فریاد الله اکبر و خامنه ای رهبر سر می دهند تا به جهانیان بگویند ملت ایران اجازه نمی دهند یک وجب از خاک وطنشان به تاراج برود.

وی ۱۲ روز ایستادگی ملت ایران را نشان از حقانیت ملت ایران در این نبرد دانست و تاکید کرد: در این هنگامه تمدن غرب در حال غرق شدن است و ظفر و پیروزی برای ملت با ایمان ایران رقم خواهد خورد.

بیعت معلمان و فرهنگیان البرز با صدور بیانیه ای به این شرح به پایان رسید.

ای اهل ایمان! از خدا اطاعت کنید و [نیز] از پیامبر و صاحبان امر خودتان اطاعت کنید.. (۵۹نساء )سلام بر ایران مقتدر و مظلوم؛ سلام بر مردم شجاع و غیور ایران، سلام بر معلمان و دانش آموزان، قهرمان و مقاوم، سلام بر سپاه و ارتش و نیروی انتظامی حماسه آفرین.

خداوند عزیز و قدیر را برای نصرت و عزتی که به ما عطا کرد سپاس میگوییم، و نزول سکینه و آرامش بر دلهای مجروح شهید دادگان، و رحمت و بشارت برای شهیدان، و شفای کامل برای آسیب‌دیدگان، و پیروزی بر رژیم جنایتکار آمریکا و کودک کش صهیونیست را از خداوند منان مسالت داریم.

آزمون این چند روز، ملت ایران را سرافراز کرد. دشمن وحشی و گرگ صفت به درستی باید بداند که در برابر قیام مردم سلحشور ایران ناتوان است. در این چند روز جنگ رمضان، جنایات بزرگی مرتکب شدند و عملاً ثابت کردند که بر اثر ناتوانی در مقابله با قدرت ایران ، رفتارهایی آنچنان ننگین و دیوانه‌وار مرتکب میشوند که افکار عمومیِ همه‌ی عالم را بر ضد خود برمی‌انگیزند و خود را از گذشته باز هم منفورتر میکند. جنایاتی چون شهادت رهبر بزرگ و فرزانه انقلاب اسلامی ایران شهید آیت الله سید علی حسینی خامنه ای، کشتار کودکان و دانش آموزان مظلوم دبستان شجره طیبه میناب، هدف قراردادن بیمارستان ها و مراکز غیر نظامی و به شهادت رساندن مردم بی گناه.

آمریکا جنایتکار و رژیم خبیث از این هم ضعیف‌تر خواهد شد. آمادگی مردم ایران، و قدرت‌نمایی مجموعه‌های ارزشمند نیروهای مسلح، ایران را روزبه روز قدرتمندتر و دشمن غاصب را روزبه روز ناتوان‌تر خواهند کرد.

در روزهایی که قلوب امت اسلام در سوگ جانسوز ارتحال ملکوتی و شهادت مظلومانه سلاله‌ی پاک نبوی، فرمانده کل قوا و سکان‌دار بصیر انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) و یاران باوفایشان داغدار است، بار دیگر خورشید هدایت از افق درایت و هوشمندی «مجلس خبرگان رهبری» طلوع کرد تا بر همگان مبرهن شود که این شجره‌ی طیبه، در تلاطم سخت‌ترین طوفان‌ها و حوادث منطقه‌ای، استوارتر از هر زمان، مسیر تعالی را می‌پیماید.

انتخاب شایسته و مقتدرانه‌ی حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه ای به مقام شامخ ولایت امر و رهبری امت اسلام، در این برهه‌ حساس تاریخی، تجلی نصرت الهی و مایه طمأنینه و دلگرمی سربازان نظام و آحاد ملت است. این گزینش هوشمندانه، پیامی روشن به بدخواهان است که سپهر این سرزمین، هرگز از حضور دیده‌بانان بیدار تهی نخواهد ماند.

ما معلمان و دانشجو معلمان بسیجی استان البرز به نمایندگی از جامعه بزرگ و شریف فرهنگیان کشور ضمن عرض تهنیت و تبریک صمیمانه به محضر معزز رهبر عظیم‌الشأن جدید انقلاب،حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مراتب میثاق استوار و بیعت ناگسستنی خود و همکارانمان را ابراز می‌داریم.

تعهد می‌کنیم که در این فصل نوین، با تکیه بر عهد شرعی و ملی خود، تمامی ظرفیت‌های آموزش و پرورش را در جهت تحقق منویات حکیمانه مقام عظمای ولایت، صیانت از آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدای والامقام و پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به کار بسته و در مسیر اعتلای کشور و خدمت خالصانه به دانش آموزان این سرزمین، از هیچ مجاهدتی دریغ نورزیم.

از پیشگاه حضرت حق، دوام توفیقات و طول عمر باعزت سکان‌دار جدید انقلاب اسلامی را در سایه‌ی عنایات خاصه حضرت ولی‌عصر (عج) مسالت داریم.