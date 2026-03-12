محمد امیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه امیر دریابان شهید علی شمخانی اظهار کرد: این فرمانده برجسته از فرزندان پرافتخار خوزستان بود که از سالهای مبارزه با رژیم پهلوی تا دوران دفاع مقدس و مسئولیتهای مهم دفاعی کشور همواره در مسیر صیانت از انقلاب اسلامی و امنیت ملی نقشآفرینی کرد.
وی افزود: شهید شمخانی در دوران دفاع مقدس با فرماندهی سپاه خوزستان خدمات بزرگی در دفاع از مرزهای کشور و پشتیبانی از رزمندگان اسلام انجام داد و پس از جنگ نیز در مسئولیتهای مهمی همچون فرماندهی نیروی دریایی ارتش و سپاه، وزارت دفاع و حضور در سطوح عالی تصمیمسازی امنیتی کشور منشا خدمات ارزشمندی شد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: شخصیت علمی، تجربه میدانی و نگاه راهبردی این فرمانده شهید موجب شد تا به یکی از چهرههای تاثیرگذار در تقویت توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.
وی گفت: از مردم شریف و قدرشناس خوزستان دعوت میکنم با حضور گسترده در آیین تشییع پیکر این فرمانده بزرگ که روز جمعه همزمان با مراسم روز جهانی قدس در اهواز برگزار میشود، بار دیگر قدردانی خود از مجاهدتهای فرزندان این سرزمین را به نمایش بگذارند.
نظر شما