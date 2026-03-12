۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

اطلاعیه شماره ۳۴؛

پاسخ جنایت‌های دشمن در هر سطحی بدون ملاحظه داده خواهد شد

سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره ۳۴ عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد: محل حضور نیروهای آمریکایی در فرودگاه احمد الجابر با موشک نقطه زن هایپرسونیک «فتاح» مورد هدف قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شماره ۳۴ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

موج چهلم و یکم عملیات وعده صادق ۴ در آستانه روز قدس و با رمز «الی بیت المقدس» با هدیه به ارواح مطهر شهدای اقتدار بویژه مرد میدان سپهبد پاسدار شهید حاج محمد پاکپور، علیه اهداف رژیم‌صهیونیستی و آمریکای جنایتکار از ساعت ۹ صبح امروز به اجرا درآمد.

محل تجمع نیروهای آمریکایی در جاده شیخ زاید و محل حضور نیروهای آمریکایی در فرودگاه احمد الجابر با موشک نقطه زن هایپرسونیک «فتاح» مورد هدف قرار گرفتند.

محل اقامت تفنگداران آمریکایی در پایگاه الظفره و پایگاه‌های متحرک آمریکا در عراق به همراه محل تجمع دژخیمان صهیونیستی در «تل آویو» با مجموعه کاملی از موشک های سنگین و سهمگین «خرمشهر»، موشک «قدر» با سر جنگی بارشی و موشک «خیبر شکن» با سر جنگی یک تنی، زیر ضرب آتش «مستمر، هدفمند و موثر» نیروهای سپاه پاسداران رفته‌اند.

سپاه پاسداران در این مرحله از جنگ اعلام می‌دارد که متناسب و متناظر با تاکتیک ها و اقدامات وحشیانه ارتش جنایتکار آمریکا و رژیم‌صهیونیستی، نقشه تهاجمات را تنظیم و مدیریت میدان نبرد را به دست گرفته است. میدان عمل ما فراخ تر از دشمن متخاصم است. پاسخ جنایت های دشمن در هر سطحی بدون ملاحظه داده خواهد شد.

هادی رضایی

