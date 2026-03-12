به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شماره ۳۴ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:
موج چهلم و یکم عملیات وعده صادق ۴ در آستانه روز قدس و با رمز «الی بیت المقدس» با هدیه به ارواح مطهر شهدای اقتدار بویژه مرد میدان سپهبد پاسدار شهید حاج محمد پاکپور، علیه اهداف رژیمصهیونیستی و آمریکای جنایتکار از ساعت ۹ صبح امروز به اجرا درآمد.
محل تجمع نیروهای آمریکایی در جاده شیخ زاید و محل حضور نیروهای آمریکایی در فرودگاه احمد الجابر با موشک نقطه زن هایپرسونیک «فتاح» مورد هدف قرار گرفتند.
محل اقامت تفنگداران آمریکایی در پایگاه الظفره و پایگاههای متحرک آمریکا در عراق به همراه محل تجمع دژخیمان صهیونیستی در «تل آویو» با مجموعه کاملی از موشک های سنگین و سهمگین «خرمشهر»، موشک «قدر» با سر جنگی بارشی و موشک «خیبر شکن» با سر جنگی یک تنی، زیر ضرب آتش «مستمر، هدفمند و موثر» نیروهای سپاه پاسداران رفتهاند.
سپاه پاسداران در این مرحله از جنگ اعلام میدارد که متناسب و متناظر با تاکتیک ها و اقدامات وحشیانه ارتش جنایتکار آمریکا و رژیمصهیونیستی، نقشه تهاجمات را تنظیم و مدیریت میدان نبرد را به دست گرفته است. میدان عمل ما فراخ تر از دشمن متخاصم است. پاسخ جنایت های دشمن در هر سطحی بدون ملاحظه داده خواهد شد.
