خبرگزاری مهر - گروه استان ها، فاطمه گلوی: روز جهانی قدس که از ابتکارات راهبردی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، است، امسال نیز در شرایطی برگزار میشود که رنج و ستم بر ملت مسلمان در غزه به اوج رسیده و رژیم صهیونیستی-آمریکایی با حمله به کشور ایران رهبر معظم انقلاب را به شهادت رسانده است.
این روز فریاد وجدانهای بیدار در سراسر جهان علیه اشغالگری، ظلم و نسلکشی است؛ حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس، نشاندهنده محکومیت قاطع جنایات رژیم اشغالگر قدس است؛ این حضور، پیامی روشن به جهانیان خواهد فرستاد که تا آزادسازی کامل سرزمینهای اشغالی و سرنگونی رژیم صهونیستی مبارزه ادامه خواهد داشت.
روز قدس فرصتی مغتنم برای روشنگری، تبیین حقایق و تقویت جبهه مقاومت است؛ مردم ایران، همچون سالهای گذشته و حتی پر شور تر از گذشته، با حضور خود در این راهپیمایی، بار دیگر ندای عدالتخواهی سر خواهند داد و با اعلام بیزاری از رژیم اسرائیلی و آمریکایی حملات آنان به خاک کشورشان و به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب را محکوم کرده و با سومین رهبر انقلاب اسلامی بیعت خواهند کرد.
روز قدس یادآور پیام مهم امام خمینی(ره) است
مولوی طلحه ریگی، امام جمعه اهل سنت میرجاوه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ» (اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری میکند) قطعا خداوند ما را یاری می کند.
وی با اشاره به فرا رسیدن روز قدس ادامه داد: روز قدس، یکی از روزهای بسیار مهم اسلام و انقلاب است؛ روزی است که دشمنان و کسانی که علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه کرده بودند، ناامید شدند.
امام جمعه اهل سنت میرجاوه افزود: این روز، یادآور پیام امام خمینی (ره) و یادآور کسانی است در برابر معاندان کلام الهی ایستادند؛ هر زمانی نصرت الهی نصیب کسی شود، هیچ قدرتی نمیتواند آنها را شکست دهد. یکی از این نصرتهای الهی، در روز قدس نصیب جمهوری اسلامی و مسلمانان شد؛ لذا مسلمانان این روز را بسیار مبارک و حیاتی میدانند.
وی بیان کرد: این روز، خاری در چشم دشمنان اسلام، خصوصاً انقلاب اسلامی است؛ دشمنانی چون آمریکای جنایتکار و صهیونیسم جنایتکار؛ روزی است که همه ما باید در کنار یکدیگر قرار بگیریم و با انقلاب تجدید پیمان کنیم؛ این روز، یادآور وفاداری، تقوا و پرهیزگاری است؛ امام خمینی (ره) نیز همواره بر اهمیت و جایگاه ویژه روز قدس تأکید داشتند.
مولوی ریگی اظهار داشت: اهمیت روز قدس و تلاش برای آزادی قدس، وظیفه همه مسلمانان است، چرا که قدس متعلق به یک ملت نیست، بلکه متعلق به همه مسلمانان است؛مسلمانان باید برای آزادی قدس و سربلندی آن، دست در دست هم دهند، همانطور که جمهوری اسلامی به همه نشان داده است که یکپارچگی مسلمانان، لازمه آزادی قدس است. با این یکپارچگی میتوان قدس را از چنگال دشمنان که امروز آن را اشغال کردهاند، آزاد کرد.
وی تاکید کرد: باید به توصیههای شهید راه حق، مقام معظم رهبری، عمل کنیم و برای آزادی قدس و سربلندی اسلام رهرو شهدا باشیم.
امام جمعه اهل سنت میرجاوه در پایان تاکید کرد: یکی از جنبههای روز قدس، بیعت با رهبری جدید است؛ اگرچه مقام معظم رهبری (ره) شربت شهادت را نوشیدند، اما علمداری دیگر این پرچم اسلام را به زمین نخواهد گذاشت؛ توصیه ما به همه این است که همانطور که در گذشته با رهبر معظم انقلاب بیعت کردیم، امروز نیز با جانشین ایشان، حضرت آیتالله خامنهای، تجدید بیعت میکنیم. ما در کنار رهبر جدیدمان تا آخرین قطره خون ایستادهایم و از آب و خاک خود دفاع خواهیم کرد.
شرکت در راهپیمایی روز قدس؛ وظیفه شرعی و انسانی است
مولوی عبدالعزیز دهقان، امام جمعه اهل سنت بافتان راسک در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: روز قدس، یادگاری ارزشمند از حضرت امام خمینی (ره) است؛ روزی که به عنوان نمادی از حمایت از مردم مظلوم فلسطین و قدس شریف در تقویم ایران و جهان اسلام ثبت شده است؛ شرکت در این راهپیمایی، فراتر از یک تجمع ساده، رسالت و وظیفهای شرعی و انسانی است.
وی ادامه داد: امام خمینی(ره) با معرفی این روز، به ما آموختند که نباید نسبت به ظلمی که در حق مردم فلسطین روا میشود، بیتفاوت باشیم؛ قدس شریف، قبلهگاه اول مسلمین است و حفظ آن، وظیفهای بر دوش همه ما است؛ راهپیمایی روز قدس، فریادی برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین و محکوم کردن سیاستهای ظالمانه رژیم صهیونیستی است.
مولوی دهقان بیان کرد: این روز فرصتی است تا به جهان نشان دهیم که ملت ایران، در کنار مظلومان و علیه ستمگران ایستاده است؛ حضور پرشور در راهپیمایی قدس، پیام وحدت و همبستگی مسلمانان را به گوش جهانیان میرساند و به رژیم صهیونیستی یادآوری میکند که تنهاییاش فزاینده است.
وی در پایان افزود: با حملات رژِم صهیونیستی به خاک کشورمان اهمیت حضورمان در راهپیمایی روز قدس چند برابر می شود؛ ما با حضورمان نشان می دهیم که ذرهای از این خاک را به بیگانگان نخواهیم داد.
روز قدس نمایش اقتدار امت اسلام است
مولوی عبدالصمد ساداتی، امام جمعه اهل سنت مسجد جامع نور سراوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:حضور در راهپیمایی جهانی روز قدس، صرفاً یک گردهمایی سیاسی نیست، بلکه وظیفهای دینی، شرعی و اسلامی است که بر دوش هر مسلمانی قرار دارد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی که جهان شاهد جنایات هولناک رژیم صهیونیستی و حمایتهای بیدریغ برخی قدرتهای جهانی از این رژیم است، اهمیت این حضور دوچندان میشود؛ سرزمین قدس، قبله اول مسلمین و نماد هویت اسلامی، در اشغال نیروهای جنایتکار صهیونیستی قرار دارد و این وضعیتی نیست که بتوان در برابر آن سکوت کرد.
مولوی ساداتی بیان کرد: هر مسلمانی که به آموزههای دینی خود پایبند است و وجدان بیداری دارد، باید ندای اسلام را لبیک گفته و در این راهپیمایی شرکت کند؛ این حضور، فرصتی است تا انزجار قلبی خود را از دشمنان اسلام و بشریت، یعنی رژیم منحوس صهیونیستی و حامیانش، به جهانیان اعلام کنیم و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان بزنیم.
وی تاکید کرد: این راهپیمایی، نمایش اقتدار امت اسلام و اثبات این نکته است که ما، علیرغم تمام دسیسهها و توطئهها، همچنان پشت نظام مقدس جمهوری اسلامی، و رهبر و کشور عزیزمان ایستادهایم.
امام جمعه اهل سنت مسجد جامع نور سراوان افزود: از تمام مسلمانان آزاده جهان و همچنین تمام انسانهای با شرافت و آزادهاندیشی که به اصول انسانی پایبند هستند و از آرمان فلسطین حمایت میکنند، دعوت میکنم تا با مشتهای گره کرده و قدمهای استوار، در این صفوف عظیم شرکت کنند.
وی در پایان تاکید کرد: حضور ما در این راهپیمایی، پیام وحدت، همبستگی و مقاومت را به گوش جهانیان خواهد رساند؛ ما به یاری خداوند متعال و با اتکال به قدرت ایمان، این پیروزی بزرگ را حتماً رقم خواهیم زد.
