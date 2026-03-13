آیت الله دژکام: ملت ایران در مسیر پیروزی بر دشمن قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام در خطبه های نماز جمعه شیراز با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان فرصتی است تا مؤمنان نتیجه یک ماه عبادت و روزهداری را در زندگی خود مشاهده کنند و با توشه تقوا مسیر آینده زندگی و آخرت خود را ادامه دهند.
وی با اشاره به فلسفه روزه در قرآن کریم افزود: خداوند متعال در آیه «لعلکم تتقون» هدف روزه را رسیدن به تقوا بیان کرده است؛ بنابراین مؤمنان باید از این ماه پربرکت، سرمایهای معنوی برای ادامه مسیر زندگی خود فراهم کنند.
امام جمعه شیراز با یادآوری توصیههای امام علی درباره آمادگی برای آخرت گفت: امیرالمؤمنین همواره مردم را به آماده شدن برای سفر آخرت دعوت میکردند و تأکید داشتند که انسان باید برای روزی که در پیشگاه خداوند پاسخگو خواهد بود، توشهای از اعمال صالح فراهم کند.
آیت الله دژکام با بیان اینکه وعدههای الهی حق و تحققیافتنی است، تصریح کرد: قرآن کریم به روشنی بیان میکند که وعده خداوند حق است و مؤمنان نباید فریب جلوههای ظاهری دنیا یا قدرتهای مادی را بخورند.
وی با اشاره به تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن افزود: برخی قدرتها با تکیه بر تجهیزات نظامی و ناوهای جنگی تصور میکنند میتوانند سرنوشت ملتها را تغییر دهند، در حالی که قدرت واقعی در دست خداوند است و وعده الهی درباره پیروزی جبهه حق قطعی خواهد بود.
ملت ایران اعتقاد به فرهنگ شهادت را از امام حسین(ع) الهام گرفته است
نماینده ولیفقیه در فارس ادامه داد: ملت ایران با دو سرمایه بزرگ یعنی فرهنگ انتظار ظهور امام مهدی(عج) و فرهنگ شهادت الهامگرفته از امام حسین(ع) در برابر دشمنان ایستاده و همین روحیه موجب شکستناپذیری این ملت شده است.
وی تأکید کرد: آینده جهان متعلق به اهل ایمان است و خداوند در قرآن وعده داده است که مؤمنان وارث زمین خواهند شد.
آیت الله دژکام همچنین با اشاره به وعده الهی درباره نابودی ظلم و فساد، گفت: رژیم صهیونیستی به دلیل جنایتها، ظلمها و فسادهای فراوان خود سرانجام با مجازات الهی روبهرو خواهد شد و وعده قرآن درباره این موضوع محقق میشود.
امام جمعه شیراز با اشاره به آرمان آزادی قدس شریف اظهار کرد: ملت ایران و جبهه مقاومت در مسیر تحقق این وعده الهی حرکت میکنند و روزی فرا خواهد رسید که مسجدالاقصی از اشغال آزاد شود.
وی در ادامه با هشدار نسبت به فریب دشمنان و جنگ روانی آنان گفت: دشمنان تلاش میکنند با تبلیغات و فشارهای مختلف ملت ایران را دچار تردید کنند، اما مردم ایران ملتی آزموده و مقاوم هستند و در مسیر دفاع از ارزشها و آرمانهای خود ثابتقدم خواهند ماند.
ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان
آیت الله دژکام همچنین بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان تأکید کرد و افزود: دشمنان اسلام و ملت ایران با ابزارهای مختلف از جمله جنگ رسانهای و جاسوسی تلاش میکنند به کشور ضربه بزنند، اما وحدت و بصیرت مردم میتواند این توطئهها را خنثی کند.
نماینده ولی فقیه در استان فارس در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری، این اقدام را موجب امید و انسجام در جامعه دانست و گفت: مردم در مراسمهای مختلف بهویژه در شبهای قدر حمایت و همراهی خود را با ولایت نشان دادند.
امام جمعه شیراز با اشاره به اهمیت بیعت با رهبری در فرهنگ اسلامی افزود: بیعت با رهبر جامعه اسلامی یک سنت دینی است و ملت ایران همواره با ایمان و بصیرت از ولایت حمایت کردهاند.
توکل به خداوند و تمسک به معارف اهلبیت کلید موفقیت در دنیا و آخرت
آیت الله دژکام در ادامه با تأکید بر توصیههای رهبر انقلاب درباره توکل به خدا و توسل به اهلبیت(ع) گفت: توکل به خداوند و تمسک به معارف اهلبیت کلید موفقیت در دنیا و آخرت است و جامعه اسلامی باید این مسیر را با قدرت ادامه دهد.
وی همچنین از مجاهدتهای نیروهای مسلح کشور قدردانی کرد و اظهار داشت: رزمندگان ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای امنیتی با تلاش شبانهروزی از عزت و امنیت کشور دفاع میکنند و ملت ایران قدردان این فداکاریها هستند.
