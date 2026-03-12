به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان، شامگاه پنجشنبه در مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان که با حضور پرشور زائران و مجاوران در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، با آرزوی توفیق الهی برای رهبر معظم انقلاب در ادای مسئولیت‌های خطیرشان، اظهار کرد: بیانیه اول ایشان، دل‌های پاک ملت را غرق در سرور کرد و همزمان، قلب‌های آلوده دشمنان را آکنده از خشم و ذلت نمود و این پیام، در واقع، صلابت و اقتدار نظام اسلامی را به نمایش گذاشت و تمام مدعیان قدرت را در برابر عظمت ملت ایران به حقارت کشاند.



وی در ادامه، خطاب به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، جهاد در راه خدا را دری از درهای بهشت الهی توصیف کرد و گفت: خداوند متعال این در را تنها بر روی عاشقان و مشتاقان خود می‌گشاید و جهاد، سپری برای پاسداری از تمام ارزش‌های والای انسانی و اسلامی است و قرآن کریم نیز به مجاهدان راه حق، وعده پیروزی قطعی را داده است.



این استاد حوزه علمیه، حضور پرقدرت و بی‌باکانه ملت ایران در صحنه را که پس از ۱۱ روز همچنان ادامه دارد، نوعی جهاد در راه خدا دانست و افزود: این حضور دشمن‌شکن، دشمن را به ذلت و خواری کشانده و نقشه های شوم آنان را ناکام گذاشته است.



انصاریان با استناد به دیدگاه علمای گذشته، به ۲۵ آیه از قرآن کریم که به موضوع حجاب اشاره دارند، اشاره کرد و خواهران و دختران مسلمان را به رعایت این فریضه الهی فراخواند و تأکید کرد: تکبر در برابر فرمان خداوند، انسان را به سوی دوزخ سوق می‌دهد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان را فرصتی مغتنم برای تطهیر روح و جان از گناهان باطنی و ظاهری دانست و تصریح کرد: احیای این شب در خانه خدا، زمینه‌ساز استجابت دعا خواهد بود، چرا که خداوند متعال، عاشقان توبه را دوست دارد.



این مفسر قرآن کریم، در پایان، بر لزوم تصمیم قاطع برای ترک گناه در این عمر کوتاه تأکید کرد و بیان داشت: نباید در این فرصت اندک، ابزار دست هوای نفس و شیاطین شویم و اگر همه ما در این شب قدر، تصمیم بر ترک گناه بگیریم، برکات بی‌شماری از سوی خداوند بر ما نازل خواهد شد.

