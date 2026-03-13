سیل خون خواهی جاری شد؛ روز قدس اوج همدلی و استقامت کویرنشینان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: امروز، روز جهاد است... روز رستاخیز، روزی که یک ملت برای دفاع از آرمان‌های حق‌جویانه خود، چون سیلی خروشان به حرکت درآمده است.

امروز، در جای جای ایران.... درست در وسط جنگ ناجوانمردانه دشمن، فریادهای آزادی‌خواهی از هر سو برمی‌خیزد و وجدان‌های بیدار جهان را به تماشا و همراهی فرا می‌خواند.

آری امروز ایران یک‌صدا فریاد "مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل" سر می‌دهد تا نه تنها این شیاطین را به نابودی محکوم کند بلکه بگویند این حماسه، سند زرینی بر پایبندی ما به ارزش‌های انسانی و عدالت است و نشان می‌دهد که هیچ قدرتی یارای خاموش کردن صدای حق‌طلبی را ندارد.

خلق حماسه‌ای دیگر

اینجا خراسان جنوبی، تکه‌ای کوچک از پازل عظیم و مستحکم ایران است. جایی که مردمانش همواره گوش به فرمان رهبری بوده و در خلق صحنه‌های حماسی ثابت‌قدم هستند.

امروز در راهپیمایی روز قدس، متفاوت آمده‌اند... درست در شرایطی که دست ناپاک دشمن بر پیکره ایران عزیزمان چنگ انداخته و تهدید دشمن تمامی ندارد، باز هم میدان را خالی نکرده‌اند. امروز برخی کفن‌پوش آمده‌اند تا این پیام را مخابره کنند که ایران و ایرانی از شهادت نمی‌هراسد. سر می‌دهد اما تن به ذلت نمی‌دهد.

امروز همه آمده‌اند. کودکان هم کم نگذاشته‌اند، آمده‌اند تا ریخته شدن خون پاک هزاران کودک از سرزمین های فلسطین، ایران و غزه را محکوم کنند. حتی برخی با فرم مدرسه و کوله‌پشتی حضور یافته‌اند تا با کودکان مدرسه شجره طیبه میناب همدردی کنند.

سیل جمعیت در بیرجند

آری، امروز راهپیمایی روز قدس و اینجا بیرجند است. قاب حضور جمعیت در لنز دوربین نمی‌گنجد. حضوری فراتر از تصور و متفاوت‌از قبل... . به خوبی می‌توان آتش خشم انتقام را از چشمان کوچک و بزرگ‌شان خواند.

یکی عصا به دست، دیگری بچه در بغل و آن یکی هم خانوادگی خودشان را به راهپیمایی رسانده‌اند تا فرمان رهبری بر زمین نماند چراکه رهبر فرزانه انقلاب در نخستین پیام خود به مردم، خواستار توجه ویژه به حضور در راهپیمایی شد.

شعارها کوبنده‌تر از قبل و فریادها بلندتر است. بدون شک این صدای اراده مردم، دشمن را به نابودی می‌کشاند. دشمن نه تنها از موشک‌های ایران در امان نیست بلکه در آتش خشم ملت خواهد سوخت.

همپای مردم

مشت‌ دست راستش را گره کرده و باصلابت فریاد می‌زند. صدایش از میان تار و پود حنجره کوچکش به سختی بیرون می‌آید. می‌گوید به واسطه حضور در تجمعات شبانه و فریادهای دشمن‌شکن صدایش گرفته است اما باز هم فریاد می‌زند.

خودش را امیرعلی ۱۲ ساله معرفی می‌کند و می‌افزاید: دشمن باید بفهمد و بداند اینجا حسین فهیمده‌ها، قاسم سلیمانی‌ها و پاکپورهای زیادی تربیت شده‌اند.

صدایش را بلندتر می‌برد و می‌گوید: من آماده شهادت هستیم. دست پلید دشمن به خون پاک رهبرمان آلوده است و باید این دست برای همیشه قطع شود.

مشت به سینه می‌کوبد و می‌گوید: دشمن ما را از چه می‌ترساند. ما در محافل عاشورایی بزرگ شدیم. حسینی می‌جنگیم و نمی‌گذاریم پرچم ایران اسلامی بر زمین بیفتد.

اشک در چشمانم حلقه می‌بندد. چه رجز خوانی زیبایی... . آری ما از هیچ تهدیدی عبایی نداریم.

قدس تجدید پیمان با ارمان‌های شهدا است

چفیه بر سر کشیده و ویلچر پدر پیرش را به جلو می‌راند. چشمانش موجی از انتقام و کلامش سراسر غرور است. می‌گوید به ایرانی بودنش افتخار می‌کند. نگاهی به پدرش می‌کند و می‌افزاید: پدرم جانباز جنگ هشت سال دفاع مقدس بوده که به دلیل کهولت سن توان راه رفتن ندارد.

نفس عمیقی می‌کشد و می‌افزاید: من در مکتب چنین پدری تربیت شده‌ام و خوب و بد روزگار را خوب می‌دانم. امروز آمده‌ام تا فریاد آزادی‌خواهی را به گوش جهان برسانم و بگویم فلسطین تنها نیست.

وی می‌افزاید: حضور در این راهپیمایی، تجدید پیمانی با آرمان رهایی قدس شریف و اعلامیه‌ای است برای جهانیان که مقاومت، زنده است و امید به پیروزی، هرگز خاموش نخواهد شد.

میدان را خالی نمی‌کنیم

با دو دختر و پسر بزرگ‌ترش آمده است. عکس رهبر شهید در یک دست و رهبر فرزانه انقلاب را در دست دیگرش دارد. از اهدافش می‌پرسم. بی درنگ می‌گوید: چشم دشمن به خیابان‌ها است. دشمن از این اتحاد می ترسد.

نگاهی به جمعیت می‌کند و می‌افزاید: این جمعیت آمده‌اند تا ضمن حمایت از فلسطین، فریاد انتقام سر بدهند و بار دیگر مشتی به یاوه‌گویی های دشمن بزنند.

وی با بیان اینکه در تمام مراسم‌ شبانه در میدان امام خامنه‌ای (ره) شرکت داشته‌، می‌افزاید: تا هر زمان که لازم باشد، میدان را خالی نمی‌کنیم و دشمن را مایوس می‌کنیم.

نفسی می‌کشد و می‌افزاید: رهبرمان، سرداران، کودکان و صدها هم‌وطن برای این انقلاب رفتند، ما نیز برای شهادت آماده‌ایم و نمی‌گذاریم دشمن از کف خیابان به اهداف خود برسد.

آری، روز قدس، روز فریادهای رهایی‌بخش ملت‌ها، روز همبستگی در برابر ظلم و روز امید برای مردم ستمدیده‌ فلسطین است.

این روز، نماد مقاومت و پایداری در برابر اشغالگری و یادآور وظیفه‌ اخلاقی و انسانی ما در حمایت از حق تعیین سرنوشت برای همه‌ ملت‌هاست.

راهپیمایی روز قدس، فرصتی است تا با حضور خود، پیام صلح، عدالت و آزادی را به گوش جهانیان برسانیم و اعلام کنیم که آرمان فلسطین، آرمانی زنده و انسانی است. این حضور، نشانه‌ همدلی با برادران و خواهران فلسطینی است و پاسخی کوبنده به تمامی تلاش‌ها برای به فراموشی سپردن این مسئله‌ مهم خواهد بود.