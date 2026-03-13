دشمنان برابر مقاومت ملت و اقتدار نظامی ایران راهی جز عقب نشینی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی، پیش از ظهر جمعه در سخنرانی راهپیمایی روز قدس ارومیه با بیان اینکه امروز با روز قدس سال‌های گذشته تفاوت دارد افزود: حماسه‌هایی که ملت بزرگ ما در این سال رقم زدند و جنگی ۱۲ ‌روزه که همراه با شرارت و اقدامات جنایت‌کارانه و باهدف تسلیم و تجزیه ایران اسلامی بود را با پیروزی ملت ایران به پایان بردیم، پس از این نبرد شاهد برخی مزدوران استکبار و رژیم صهیونیستی در منطقه بودیم که در آن نیز ملت حماسه آفریدند.

وی ادامه داد: به‌واسطه شکست در کودتای پیچیده و خرنده و ناجوانمردانه؛ دشمن تلاش کرد با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های داخلی و خارجی، هم‌پیمانان وارد میدان جنگ با ایران اسلامی شود و به تعبیر خودش و به آنچه که در این ایام شاهد بودیم ادعا داشت جنگ ۱۲ روزه ایران را تضعیف و امکان برای دشمن فراهم بوده که برای تجزیه و نابودی و براندازی ایران اقدام کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: این هدف خصمانه آمریکا و اسرائیل و تحلیل غلط و اشتباه محاسباتی بود که فکر می‌کردند ایران را دوروزه به تسلیم بکشانند.

وی تأکید کرد: با این محاسبه غلط جنگ را همراه با شرارت به ملت ما تحمیل کرد اما با این امید که فرمانده کل قوا و رییس ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع و مسئولین و فرماندهان اطلاعاتی را به شهادت می‌رساند وارد میدان شد اما به در بسته ملت ایران برخورد کرد و باز شکست از جانب ملت مقاوم و شجاع و ایستاده در میدان و همچنین از سوی نیروهای مسلح و شجاعمان را تجربه کرد.

وی اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب باتدبیر خود فرمود که من در میان شما باشم یا نباشم این خط کاری شماست.

عزیزی ادامه داد: همه پایگاه‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی باید مورد حمله و ضربه قرار گیرد، پیام‌ها و واسطه‌های که دریافت شده نشان‌دهنده پشیمانی دشمن است.

وی خاطرنشان کرد: مردم آذربایجان غربی در روز قدس پیام‌های دارند، دنیا، آمریکای جنایت‌کار و رژیم کثیف و جعلی صهیونی، بدانند که ملت رشید ما روی اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی تا پای جان ایستاده است، ما در ایران عزیز ایستاده‌ایم و این پیام ما به دشمن است.

وی اضافه کرد: این ملت این پیام را دارد که به همراه رهبر مسلمین سید مجتبی خامنه‌ای این مسیر را ادامه می‌دهد و نیروهای مسلح ما و ملت ما این پیام را به دنیا مخابره می‌کنند که ای دشمن شما را رها نخواهیم کرد شما جنایت کردید، بدون شک کابوس همیشگی شما ملت ایران خواهند بود شما به ملت ایران جسارت کردید، امام ما را شهید کردید و در مسیری بدون بازگشت پای گذاشتید شما را تنبیه همیشگی و پشیمان‌کننده خواهیم کرد، این پیام را از ملت ما بشنوید که راهی جز عقب‌نشینی و فرار و شکست نخواهید داشت، فرار ۹ هزار نفر از نیروهای دشمن از منطقه گویای این واقعیت است.