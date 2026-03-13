۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

امام جمعه کازرون: حضور مردم توطئه های دشمن را خنثی کرد

کازرون- امام جمعه کازرون با بیان اینکه راهپیمایی روز قدس نشانه استکبار ستیزی و از آموزه های قرآنی است،گفت:حضور مردم در صحنه پروژه های دشمنان را خنثی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی در خطبه های نماز جمعه کازرون با سفارش به تقوا الهی و انجام واجبات و ترک محرمات اظهار داشت: تقوا انسان را از گردنه‌های سخت مسیر آخرت نجات می دهد و به سر مقصد می رساند.

وی گفت: یکی از اقسام تقوا تقواست سیاسی است که بصیرت و زمان شناسی، مصداق دیگر ظلم ستیزی و حمایت از مظلوم و دشمن ستیزی است.

امام جمعه شهرستان کازرون تصریح کرد: حضور مردم در راهپیمایی روز قدس علامت بصیرت و زمان شناسی دشمن شناسی و دشمن ستیزی مردم است.

وی ادامه داد: علل راهپیمایی روز قدس یک وظیفه انسانی است که اگر انسان علل انسانی و آدمی خود را از دست نداده باشد هر جا ببیند ظلمی که به مظلوم صورت می گیرد دفاع می کند و حمایت از مظلوم یک وظیفه دینی است به حکم انسان بودن و مسلمان بودن حق را به گردن ما دارد.

حجت الاسلام والمسلمین مهبودی اضافه کرد: راهپیمایی روز قدس نشانه روحیه استکبار ستیزی مردم مومن است که از آموزه های قرآنی است.

وی گفت: امروز مبارزه رژیم صهیونیستی مبارزه با استکبار است چرا که اسرائیل نماینده استکبار جهانی است و حمایت آمریکا و غرب از اسرائیل به خاطر نماینده بودن اسرائیل از استکبار جهانی و غرب است.

امام جمعه کازرون بیان داشت: حضور حماسی مردم در همه ی صحنه ها خنثی کننده پروژه‌هایی است که دشمنان برای کشور ما تدارک دیده بودند و تا زمانی که مردم احساس دشمنی کنند پرقدرت با نشاط و خستگی ناپذیر در صحنه باقی خواهند ماند.

خطیب نماز جمعه شهرستان کازرون ابراز داشت: روز یکشنبه رهبر سوم انقلاب توسط مجلس خبرگان کشف و معرفی شد با توجه به شهادت رهبر انقلاب و تلاش دشمن برای جلوگیری از تشکیل جلسه مجلس خبرگان، اما خبرگان منتخبان مردم بر اثر وظیفه تلاش کردن و هماهنگی های لازم صورت گرفت و در اجلاسیه ١٧ اسفند آیت الله سید مجتبی خامنه ای را براساس رای قاطع مجلس خبرگان معرفی شدند.

وی خاطرنشان کرد: در بیانیه مجلس خبرگان آمده است که بر اساس بررسی ها دقیق و گسترده که تحقیقات صورت گرفته و در محضر خدا دیدن که فردای قیامت از انتخاب دفاع کردن انتخاب نمودند و پیام های تایید مراجع تقلید و فقهای بزرگوار نشانه درست بودن این انتخاب الهی است.

وی سپس پیام های انتخاب سومین رهبر انقلاب توسط مراجع، نهادها و ارگان ها را که نشانه زهد و تقوای ایشان می باشد را قرائت داشت و تاکید کردند: قطعا با شهادت رهبر عزیزمان حجت بر همه ما تمام است و به سومین رهبر انقلاب که عزیزتر از جانمان است اعلام می کنیم ای رهبر آزاده آماده ایم آماده.

کد خبر 6773591

