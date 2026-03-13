امام جمعه کازرون: حضور مردم توطئه های دشمن را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی در خطبه های نماز جمعه کازرون با سفارش به تقوا الهی و انجام واجبات و ترک محرمات اظهار داشت: تقوا انسان را از گردنه‌های سخت مسیر آخرت نجات می دهد و به سر مقصد می رساند.

وی گفت: یکی از اقسام تقوا تقواست سیاسی است که بصیرت و زمان شناسی، مصداق دیگر ظلم ستیزی و حمایت از مظلوم و دشمن ستیزی است.

امام جمعه شهرستان کازرون تصریح کرد: حضور مردم در راهپیمایی روز قدس علامت بصیرت و زمان شناسی دشمن شناسی و دشمن ستیزی مردم است.

وی ادامه داد: علل راهپیمایی روز قدس یک وظیفه انسانی است که اگر انسان علل انسانی و آدمی خود را از دست نداده باشد هر جا ببیند ظلمی که به مظلوم صورت می گیرد دفاع می کند و حمایت از مظلوم یک وظیفه دینی است به حکم انسان بودن و مسلمان بودن حق را به گردن ما دارد.

حجت الاسلام والمسلمین مهبودی اضافه کرد: راهپیمایی روز قدس نشانه روحیه استکبار ستیزی مردم مومن است که از آموزه های قرآنی است.

وی گفت: امروز مبارزه رژیم صهیونیستی مبارزه با استکبار است چرا که اسرائیل نماینده استکبار جهانی است و حمایت آمریکا و غرب از اسرائیل به خاطر نماینده بودن اسرائیل از استکبار جهانی و غرب است.

امام جمعه کازرون بیان داشت: حضور حماسی مردم در همه ی صحنه ها خنثی کننده پروژه‌هایی است که دشمنان برای کشور ما تدارک دیده بودند و تا زمانی که مردم احساس دشمنی کنند پرقدرت با نشاط و خستگی ناپذیر در صحنه باقی خواهند ماند.

خطیب نماز جمعه شهرستان کازرون ابراز داشت: روز یکشنبه رهبر سوم انقلاب توسط مجلس خبرگان کشف و معرفی شد با توجه به شهادت رهبر انقلاب و تلاش دشمن برای جلوگیری از تشکیل جلسه مجلس خبرگان، اما خبرگان منتخبان مردم بر اثر وظیفه تلاش کردن و هماهنگی های لازم صورت گرفت و در اجلاسیه ١٧ اسفند آیت الله سید مجتبی خامنه ای را براساس رای قاطع مجلس خبرگان معرفی شدند.

وی خاطرنشان کرد: در بیانیه مجلس خبرگان آمده است که بر اساس بررسی ها دقیق و گسترده که تحقیقات صورت گرفته و در محضر خدا دیدن که فردای قیامت از انتخاب دفاع کردن انتخاب نمودند و پیام های تایید مراجع تقلید و فقهای بزرگوار نشانه درست بودن این انتخاب الهی است.

وی سپس پیام های انتخاب سومین رهبر انقلاب توسط مراجع، نهادها و ارگان ها را که نشانه زهد و تقوای ایشان می باشد را قرائت داشت و تاکید کردند: قطعا با شهادت رهبر عزیزمان حجت بر همه ما تمام است و به سومین رهبر انقلاب که عزیزتر از جانمان است اعلام می کنیم ای رهبر آزاده آماده ایم آماده.