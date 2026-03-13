حماسه حضور مردم فریدن در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر ، مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان فریدن امروز همزمان با سراسر کشور، با وجود سرمای هوا ، با حضوری پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای امام خمینی(ره)، ملت مظلوم فلسطین و رهبر شهید انقلاب اسلامی نشان دادند.
خیابانهای فریدن شاهد حضور پرجوشوخروش مردم مؤمن و انقلابی این شهرستان بود. پیر و جوان، زن و مرد و حتی کودکان خردسال با در دست داشتن پرچمهای ایران و پلاکاردهایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، فریاد آزادی و مقاومت سر دادند.
در میان جمعیت، حضور پررنگ دانشآموزان چشمگیر بود دانشآموزانی که با یاد دانشآموزان شهید مدرسه میناب، پیام ایستادگی و آگاهی نسل نو را به جهانیان مخابره کردند.
مردم فریدن که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون همواره در صحنههای سرنوشتساز کشور نقشآفرین بودهاند امروز نیز با فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بر حمایت قاطع خود از ملت فلسطین و اطاعت از فرامین رهبر انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای تأکید کردند.
گفتنی است در روزهای اخیر نیز مردم این شهرستان با حضور پرشکوه در مراسم تشییع پیکر شهیدان مدافع وطن در جنگ رمضان و تجمعات شبانه در حمایت از انقلاب اسلامی، نشان دادهاند که فریدن همچنان دژی مستحکم از ایمان، غیرت و وفاداری است.
حماسه امروز مردم فریدن ثابت کرد که سرما، باران و شرایط سخت نمیتواند شعله عشق به انقلاب و حمایت از جبهه مقاومت را خاموش کند.
