به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد اصلانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه صائین‌قلعه با اشاره به ویژگی‌های رهبر سوم انقلاب گفت: از مهم‌ترین این ویژگی‌ها می‌توان به حضور در جبهه های جنگ ۸ سال دفاع مقدس و شرکت در پنج عملیات مهم، انتساب به خاندان علم و طهارت، استادی دروس خارج از فقه در سال‌های طولانی، آشناترین و نزدیک‌ترین افراد به نظام فکری و سیره رهبر شهید انقلاب، ساده‌زیستی و درایت سیاسی بالا اشاره کرد.

وی در ادامه با اشاره به اشتباه محاسباتی آمریکا در جنگ با ایران، ادامه داد: اشتباهات زنجیراه‌ای آمریکا را با سه شکست قطعی مواجه کرده است، شکست ۷در تغییر رژیم به دلیل ساختار نهادهای پیچیده ایران،شکست در نابودی توان تهاجمی به دلیل صنعت دفاعی بومی, غیر متمرکز و توان بازسازی سریع و همچنین شکست در تحریک شورش‌های خیابانی اشاره کرد زیرا ترکیب اعتراض داخلی با حمله خارجی اعتراضات را تضعیف و حکومت قادر به سرکوب انها با انگ همکاری با دشمن خواهد بود.

امام جمعه صائین‌قلعه با توضیح اینکه مقصر اصلی تجاوزگر است، ادامه داد: بحران کنونی ریشه در حمله ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد.ایران نه تنها به دنبال بستن تنگه هرمز نبوده بلکه همواره حافظ امنیت آن بوده است.اقدام فعلی ایران یک اقدام متقابل، مشروع و در چارچوب حقوق بین‌الملل در پاسخ به تجاوز نظامی دشمن است.

اصلانی ا اشاره به اهمیت حیاتی این تنگه، ادامه داد: این آب‌راه روزانه حدود ۲۰ میلیون بسکه نفت و ۲۰ درصدLNG جهان را منتقل می‌کند.

وی با اشاره به اینکه متجاوزین تصور می‌کردند ضربه زدن به ایران منحصر به همان کشور خواهد بود، افزود: عملا پاسخ قاطع ایران آتش جنگ به کشورهایی سرایت کرد که میزبان نظامیان آمریکایی بودنددر نتیجه اقتصاد کشورهای منطقه با خسارت سنکین و بی‌سابقه مواجه شده است.

حجت‌الاسلام اصلانی با اشاره به روز جهانی قدس و دلایل حمایت از قدس شریف، اضافه کرد: حمایت از مستضعفین ویژگی انقلاب اسلامی است وجود مسجدالاقصی و محل معراج پیامبر اشاره کرد.

امام جمعه صائین‌قلعه با اشاره مهم‌ترین تهدیدهای اسرائیل علیه کشورهای منطقه و به ویژه ایران، متذکر شد: از مهم‌ترین این تهدیدات می‌توان سیطره بر خاورمیانه، تشکیل امپراطوری اسرائیل از نیل تا فرات، تهدید هسته‌ای، تهدید نظامی و گسترش سلطه اقتصادی اشاره کرد.