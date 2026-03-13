به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال روز جمعه در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفت: امروز حتی موشکهایی را که دشمن چند دقیقه قبل از آغاز راهپمایی به محل تجمع مردم زد نتوانست مانع حضور پرشور مردم عزیز کشورمان در راهپیمایی شود.
وی ادامه داد: ما نیز به همراه وزیر جهادی ورزش و جوانان و جامعه ورزش در کنار مردم و نیروهای مسلح کشورمان که شجاعانه از کیان کشور دفاع میکنند در این راهپیمایی حضور داریم.
وی گفت: امروز دشمن میفهمد که مردم ایران حاضر نیستند ذرهای از خاک وطن خود را به بیگانه دهند.
نظر شما