  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶

علیرضا پاکدل: موشک‌ها هم مانع حضور مردم در روز قدس نشد

رئیس فدراسیون هندبال در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفت: موشک نیز مانع حضور پرشور مردم عزیز کشورمان در راهپیمایی روز قدس نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال روز جمعه در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفت: امروز حتی موشک‌هایی را که دشمن چند دقیقه قبل از آغاز راهپمایی به محل تجمع مردم زد نتوانست مانع حضور پرشور مردم عزیز کشورمان در راهپیمایی شود.

وی ادامه داد: ما نیز به همراه وزیر جهادی ورزش و جوانان و جامعه ورزش در کنار مردم و نیروهای مسلح کشورمان که شجاعانه از کیان کشور دفاع می‌کنند در این راهپیمایی حضور داریم.

وی گفت: امروز دشمن می‌فهمد که مردم ایران حاضر نیستند ذره‌ای از خاک وطن خود را به بیگانه دهند.

کد خبر 6773833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

