حزب الله: مذاکره ای در کار نیست میدان حرف اول را می زند

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: یکی از اعضای ارشد حزب الله لبنان تأکید کرد: هیچ ابتکار عمل جدی برای مذاکره به ما نرسیده و اکنون میدان، فصل الخطاب است.

این عضو ارشد حزب الله در مصاحبه با الجزیره افزود: مدیریت ما در نبرد با اسرائیل بر اساس یک بازه زمانی طولانی انجام می‌شود. عملیات «العصف المأکول» نشان داد که تجاوزات دشمن، آمادگی مقاومت برای رویارویی را تضعیف نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت برای مقابله با هر تلاش دشمن برای نفوذ زمینی به لبنان آماده است. ما وارد نبردی کربلایی خواهیم شد و هرگونه یورش زمینی برای دشمن پرهزینه خواهد بود.

این عضو مقاومت اسلامی لبنان همچنین گفت: ما آگاه بودیم که دشمن تصمیم گرفته است وارد نبرد با ما شود و منتظر زمان مناسب برای آن است.

حمله پهپادی به نهاریا و کریات شمونا

حزب الله لبنان تصاویر هدف قرار دادن شهرک های صهیونیستی «نهاریا» و «کریات شمونا» را در شمال فلسطین اشغالی پخش کرد.

این حمله در روز ۲۲ ماه مبارک رمضان مصادف با ۱۲ مارس ۲۰۲۶ با موشک و چند دسته‌ پهپاد انفجاری انجام شد.

مرکز اطلاع رسانی جنگی مقاومت اسلامی لبنان در تازه ترین اخبار مربوط به جنگ اعلام کرد که رزمندگان حزب‌الله شهرک های «لیمان» و «شلومی» را در شمال فلسطین اشغالی با موشک هدف قرار دادند.

حزب الله لبنان ساعت ۱۸:۰۰ عصر شنبه هم مرکز تجمع خودروها و نظامیان ارتش اشغالگر را در منطقه الطیبه در جنوب لبنان هدف حمله توپخانه ای قرار داد.

حمله به سفارت آمریکا در بغداد

شبکه تلویزیونی سی‌ ان‌ ان در خبری کوتاه به نقل از یک منبع امنیتی هم اکنون اعلام کرد که سفارت آمریکا در بغداد هدف ۲ پهپاد قرار گرفت.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد: کنسولگری امارات در اربیل با یک پهپاد تهاجمی مورد حمله واقع شد.

تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در این ارتباط رسانه ای نشده است.

شلیک ایران به جنگنده اسرائیلی

رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند که ایران چند روز پیش تلاش کرد یک جت جنگنده اسرائیلی را در حالی که بر فراز خاک ایران پرواز می‌کرد، سرنگون کند.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابعی در ارتش اشغالگر افزود: هواپیمایی که چند روز پیش بر فراز حریم هوایی ایران به آن شلیک شد، نزدیک بود مورد اصابت قرار گیرد.

بنا بر گزارش‌های رسانه‌های صهیونیستی این اقدام ایران به واسطه شلیک پدافندی بوده نه توسط جنگنده.

حملات سنگین حزب الله

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که برای دفاع از این کشور و مردم آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۳۰ امروز شنبه سامانه‌های دفاع هوایی ارتش رژیم صهیونیستی را در «معالوت ترشیحا» هدف حمله گسترده موشکی قرار دادند.

رزمندگان حزب الله در چارچوب هشداری که برای تخلیه شهرک های صهیونیست نشین شمال فلسطین اشغالی صادر کرده بودند، شهرک اشغالی «غورن» را ساعت ۱۲:۰۰ ظهر موشک باران کردند.

شهرک صهیونیستی «شلومی» نیز ساعت ۱۴:۰۰ توسط حزب الله موشک باران شد.

ساعت ۱۵:۳۰ عصر هم دو شهرک صهیونیست نشین «ادمیت» و «حانیتا» هدف حمله گسترده موشکی مجاهدان حزب الله قرار گرفت.

نماینده مصری: آمریکا و اسرائیل دچار خطای محاسباتی شدند

مصطفی بکری» در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: آمریکا و اسرائیل در محاسبات خود مقاومت ایران را دست کم گرفتند. این در حالی است که پس از ۱۴ روز جنگ، فروپاشی سریع که مورد نظر واشنگتن و تل آویو بود، اتفاق نیفتاد.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: مکالمه تلفنی اخیر بین مسعود پزشکیان رییس جمهور ایران و عبدالفتاح السیسی رییس جمهور مصر نشانه ای از وزن دولت مصر در خاورمیانه است.

مصطفی بکری با اشاره به اینکه «ایران به نقش مصر به عنوان میانجی مورد اعتماد برای یافتن راه حلی برای مناقشه کنونی» باور دارد، گفت که انتظار دارد قاهره به‌سرعت با طرف های درگیر ارتباط برقرار و مذاکرات را برای راه حل صلح آمیز یا آتش بس بدون پیش شرط آغاز کند.

موضع گیری جدید هاکان فیدان درباره جنگ

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: اسرائیل به دنبال انتقال همه مشکلات به کل کشورهای منطقه است.

وزیر امور خارجه ترکیه در این خصوص ادامه داد: تجاوزات علیه ایران باید متوقف شود. جنگ کنونی نه تنها کشورهای حاشیه خلیج فارس که تمام جهان را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی در ادامه از ایران نیز خواست که حملاتش به دیگر کشورها را متوقف کند.

شهادت ۲۶ امدادگر در حملات رژیم صهیونیستی

وزارت بهداشت لبنان با انتشار گزارشی از افزایش تلفات در میان نیروهای امدادی خبر داد و اعلام کرد از آغاز ماه مارس تاکنون ده‌ها امدادگر در حملات رژیم صهیونیستی شهید یا زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از دوم مارس (۱۱ اسفند) تاکنون در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی، ۲۶ نفر از نیروهای امدادی شهید و ۵۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه همچنین ادعاهای ارتش رژیم صهیونیستی درباره استفاده نظامی از آمبولانس‌ها را رد کرد و آن را تلاشی برای توجیه حملات علیه مراکز درمانی و نیروهای امدادی دانست.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات به حدی رسیده است که مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه در شهرک «برج قلاویه» که بخشی از شبکه مراکز درمانی در مناطق مختلف لبنان است، هدف قرار گرفته است.

طبق این بیانیه، در این حمله، تمام کادر درمانی مرکز شامل پزشکان، امدادگران و پرستاران هدف قرار گرفتند؛ به‌طوری که تنها یک نیروی درمانی با جراحات شدید زنده مانده و ۱۲ نفر دیگر به شهادت رسیده‌اند.

وزارت بهداشت لبنان تأکید کرد که مجموع تلفات امدادگران از دوم مارس تاکنون، که شامل ۲۶ شهید و ۵۱ زخمی است، نشان‌دهنده ادامه حملات خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی و تکرار روندی است که از دور پیشین درگیری‌ها نیز مشاهده شده است.

این وزارتخانه در پایان تصریح کرد که ادعای ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر استفاده نظامی از خودروهای امدادی صرفاً توجیهی برای جنایت‌هایی است که این ارتش علیه انسانیت مرتکب می‌شود.

واکنش ترامپ به هدف قرار گرفتن هواپیماهای سوخت رسان آمریکا

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه با انتشار پیامی به اخبار منتشره در خصوص هدف قرار گرفتن هواپیماهای سوخت‌ رسان‌ آمریکا در عربستان واکنش نشان داد.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص در تروث سوشال ادعاکرد: باز هم، یک تیتر عمداً گمراه‌ کننده از سوی رسانه‌ های خبری جعلی در مورد ۵ هواپیمای سوخت‌ رسان که ظاهراً در فرودگاهی در عربستان سعودی مورد اصابت قرار گرفته‌ اند و دیگر قابل استفاده نیستند. در واقع، پایگاه چند روز پیش مورد اصابت قرار گرفت، اما هواپیماها مورد اصابت یا نابود نشدند.

دونالد ترامپ سپس در تلاش برای مخفی نگه داشتن زنجیره شکست های این کشور در تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران مدعی شد: ۴ فروند از این ۵ فروند عملا هیچ آسیبی ندیدند و در حال حاضر دوباره به خدمت بازگشته‌اند! یکی کمی بیشتر آسیب دید، اما به زودی در هوا خواهد بود. نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال (به طور خاص) و سایر روزنامه‌ها و رسانه‌ های سطح پایین در واقع می‌ خواهند ما در جنگ شکست بخوریم. گزارش‌ های وحشتناک آنها دقیقاً برعکس واقعیت‌های واقعی است! آنها واقعاً افراد بیمار و دیوانه‌ای هستند که هیچ تصوری از خسارتی که به آمریکا وارد می‌کنند، ندارند.

این در حالیست که روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال ساعاتی پیش به نقل از مقامات آگاه آمریکایی فاش کرد که ۵ فروند هواپیمای سوخت‌ رسان نیروی هوایی آمریکا در عربستان مورد اصابت قرار گرفته و آسیب دیدند.

تداوم حملات مقاومت لبنان

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در راستای دفاع از این کشور و مردم آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز به وقت بیروت دو تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در نزدیک پایگاه «جل العلام» به صورت مستقیم هدف قرار دادند.

در بیانیه‌های حزب الله همچنین به حمله موشکی مجاهدان مقاومت اسلامی به مقرّ تیپ ۱۴۶ ارتش اشغالگر در منطقه جعتون در شرق شهر اشغالی مدینة نهاریا اشاره شده است.

حزب الله ساعت ۰۷:۰۰ پایگاه تازه تاسیس بلاط را هم در جنوب لبنان با موشک های ویژه هدف قرار داد.

مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در منطقه تلة العقبة در شهرک مارون الراس نیز ساعت ساعت ۰۷:۳۰ هدف حمله شدید موشکی قرار گرفت.

رزمندگان مقاومت همچنین اعلام کردند که در راستای هشدار تخلیه به ساکنان شهرک صهیونیست نشین کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی، ساعت ۰۵:۰۰ صبح این شهرک را هدف حمله گسترده موشکی قرار دادند.

حزب الله ساعت ۰۴:۲۰ برای دومین بار شهرک صهیونیست نشین المطله را موشک باران کرد.

ساعت ۰۴:۴۵ هم مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در منطقه تلة الخزّان فی شهرک مرزی العدیسة برای دومین بار موشک باران شد.

تبعات جنگ علیه ایران بر آمریکایی ها

شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان در گزارشی فاش کرد که تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران باعث شده است هزینه زندگی و ابعاد معیشتی برای آمریکایی‌ها در ابعاد مختلف به شدت افزایش یابد.

بر اساس اعلام این رسانه، جنگ با ایران اگرچه پیچیدگی‌های زیادی دارد، اما دلیل اهمیت این درگیری در منطقه (غرب آسیا) برای شهروندان آمریکایی و وضعیت مالی آن‌ ها در ۳ نکته مهم و اقتصادی خلاصه می‌شود.

سی ان ان در این گزارش فاش کرد: اول اینکه قیمت نفت تا زمان بازگشایی تنگه هرمز بالا باقی خواهد ماند. همچنین، هرچه این جنگ طولانی‌ تر شود هزینه‌ های زندگی برای مردم آمریکا بیشتر خواهد شد و بالاخره، درگیری طولانی‌ مدت در این منطقه تهدیدی جدی برای رشد اقتصاد آمریکا و بازار کار این کشور است.

این رسانه آمریکایی سپس افزود: پنجشنبه (پیش)، تنها یک روز پس از آنکه ۳۲ کشور جهان اعلام کردند ۴۰۰ میلیون بشکه نفت به بازار تزریق خواهند کرد، قیمت نفت باز هم از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد، این در حالی است که قیمت‌ها تا پیش از آن و پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر پایان سریع جنگ، زیر این سطح باقی مانده بود؛ این موضوع به وضوح نشان می دهد پیش‌بینی خوش‌بینانه مذکور از بین رفته است. در شرایطی که نفت‌ کش‌ های بین‌ المللی در خلیج فارس گرفتاراند، ایران چنین محدودیتی ندارد و از آغاز درگیری ها، جریان صادرات نفت خود را حفظ کرده است، یعنی تهران می‌ تواند بدون قربانی کردن درآمد نفتی خود، این وضعیت را تحمل کند، اما دشمنان خارجی ایران با اختلال اقتصادی گسترده دست‌ و پنجه نرم می‌کنند. واقعیت اقتصادی ماجرا این است که هرچه این وضعیت طولانی‌ تر شود، قیمت‌ ها بالاتر می‌ روند. با بالا رفتن قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا به‌سمت ۴ دلار در هر گالن حرکت می‌کند؛ هزینه‌ ای که مستقیماً هنگام سوخت‌ گیری خودرو از جیب مردم این کشور پرداخت می‌ شود.

این گزارش اضافه می کند: نگرانی‌ های اقتصادی در آمریکا کاملاً واقعی است. اقتصاد این کشور متزلزل است؛ از ماه می سال گذشته تاکنون، این اقتصاد ۱۹ هزار شغل را از دست داده است. شوک‌های بزرگ قیمت نفت نیز منجر به کاهش تولید اقتصادی شده‌ اند و این در حالی است که مصرف‌ کنندگان آمریکایی موتور محرک دو سوم تولید ناخالص داخلی این کشور محسوب می‌ شوند.

تمجید اسرائیل از امارات

وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی از طریق پلتفرم رسمی خود با عنوان «اسرائیل بالعربیه» از امارات متحده عربی به دلیل تسهیل بازگشت اسرائیلی‌ها از خاک امارات به سرزمین های اشغالی با وجود جنگ کنونی علیه ایران، تشکر و قدردانی کرد.

صفحه «اسرائیل بالعربیه» وابسته به وزارت امور خارجه این رژیم در پستی نوشت: از مقامات امارات متحده عربی به خاطر کمک‌های ارزشمندشان در بازگشت اسرائیلی ها از امارات به خانه‌هایشان تشکر می‌کنیم.

این توییت افزود که دوستی بین رژیم صهیونیستی و امارات ثابت و قوی است و ارزش آن، هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ به یک اندازه آشکار می‌شود.

قدردانی رژیم صهیونیستی از امارات در حالی صورت می‌گیرد که فرودگاه‌های منطقه از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و پاسخ های موشکی و پهپادی ایران به تل‌آویو و کشورهای منطقه که شاهد حضور نظامی آمریکا هستند، در وضعیت آشفته ای به سر می‌برند و پروازهای تخلیه افراد با تابعیت خارجی به یک عملیات پیچیده و پرخطر تبدیل شده است.

از کار افتادن سامانه دفاع هوایی مستقر در سفارت آمریکا در بغداد

یک منبع امنیتی عراق در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد که سامانه دفاع هوایی مستقر در سفارت آمریکا در بغداد در جریان حمله پهپادی به محل این سفارتخانه عمل نکرده است.

این منبع امنیتی ادامه داد که بخشی از سامانه دفاع هوایی سفارت آمریکا در بغداد در نتیجه موشک باران و حملات پهپادی ایران از کار افتاده است.

این منبع تصریح کرد که تلاش‌های سفارت آمریکا برای راه‌اندازی سامانه دفاع هوایی جدید در این منطقه همچنان ادامه دارد.

اشتباه محاسباتی آمریکا

روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد، واشنگتن پس از غافلگیر شدن با مشاهده پاسخ قاطع ایران در مقیاس و کیفیتی که پیش‌بینی نمی کرد اینک اذعان می کند که در دام «اشتباه محاسباتی» افتاده است.

در این گزارش آمده است، وزیر جنگ آمریکا اعتراف می کند که در برآورد شکل پاسخ ایران شکست خورده است و تهران در مقایسه با توانمندی های نظامی آمریکا به موفقیت و تأثیر قابل توجهی دست یافته است.

در این گزارش تاکید شده است، حملات گسترده، مواضع آمریکا در منطقه را زیر آتش می برد و نگرانی ها در خصوص استفاده از موشک های مافوق صوت و پهپادهای بسیار سریع ایرانی در میادین نبرد افزایش یافته است.

۲۶ عملیات حزب الله علیه اسرائیل طی کمتر از ۲۴ ساعت

بخش اطلاع رسانی اخبار جنگ حزب الله لبنان اعلام کرد که رزمندگان مقاومت طی روز گذشته دست کم ۲۶ عملیات با استفاده از موشک ها و پهپادهای مختلف انجام دادند.

در این بیانیه آمده است، مواضع نظامیان صهیونیست در مرکبا، نزدیک الخیام، تله الحمامص، خله العصافیر، المرج، کفر گلعادی و کریات شمونه هدف قرار گرفته است.

دقایقی قبل نیز حزب الله لبنان اعلام کرد که پایگاه ستیلا ماریس(مقر راهبردی رصد و نظارت دریایی در بخش ساحل شمالی) رژیم صهیونیستی را با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است. پایگاه عین شیمر(مقر پدافند هوایی-موشکی) در ۷۵ کیلومتری مرزهای فلسطین اشغالی و لبنان نیز هدف قرار گرفت.

نفوذ موشک های خوشه ای ایران به پدافند رژیم صهیونیستی

روزنامه صهیونیستی هاآرتص اذعان کرد که موشک‌های بالستیک ایرانی مجهز به کلاهک‌های خوشه‌ای در روزهای اخیر به سیستم پدافند هوایی رژیم صهیونیستی نفوذ کرده‌اند.

در این گزارش آمده است، حملات مذکور منجر به سقوط ده‌ها بمب کوچک در مناطق مختلف اراضی اشغالی شده است. بعد از شلیک ۲ موشک از سمت ایران طی روز گذشته در کمتر از نیم ساعت آژیرهای خطر در مناطق وسیعی از مرکز اراضی اشغالی به صدا درآمدند و ده‌ها شیء نورانی در آسمان به سمت منطقه گوش دان ظاهر شدند؛ پدیده‌ای که به یکی از صحنه های معمول در جنگ کنونی تبدیل شده است.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، گمان می‌رود یکی از موشک‌های پرتاب شده در اوایل هفته گذشته، یک موشک بالستیک خرمشهر ایرانی باشد که قادر به حمل کلاهکی است که تا ۸۰ بمب کوچک را پرتاب می‌کند و هر کدام از این بمب ها حاوی چندین کیلوگرم مواد منفجره هستند. شکست رهگیری موشک مذکور منجر به سقوط بمب ها در شعاع تقریبی ۲۷ کیلومتری شد.

روزنامه آمریکایی: مشاوران ترامپ خواهان خروج از جنگ با ایران هستند

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد، ارتش آمریکا به ترامپ هشدار داده بود که هدف قرار دادن ایران می‌تواند این کشور را به بستن تنگه هرمز وادار کند اما ترامپ خطاب به تیم خود مدعی شد که ایران قبل از این کار تسلیم خواهد شد!

در این گزارش آمده است، پنتاگون نگران است که کشتی‌های جنگی اسکورت کننده نفتکش‌ها در منطقه تنگه هرمز هدف قرار گیرند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، مشاوران ترامپ از او می‌خواهند که راهی برای خروج از جنگ کنونی پیدا کند اما او هیچ برنامه‌ای برای پایان دادن به این جنگ ندارد. یک سناریوی دیگر نیز برای پایان دادن به جنگ وجود دارد، ترامپ اعلام پیروزی کند و تسلیم شود.

اصابت موشک های ایرانی به اراضی اشغالی

روزنامه یدیعوت آحارانوت اعتراف کرد که ساعاتی قبل در پی موج موشکی جدید ایران، نقب واقع در اراضی اشغالی مورد هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی نیز اذعان کردند که یک موشک به منطقه المطله اصابت کرده و باعث برجای ماندن ویرانی هایی شده است.

همزمان با موج موشکی ایران، حزب الله لبنان نیز حملاتی را علیه صفد اشغالی انجام داد.

رسانه ها گزارش دادند که موشک های ایرانی به سمت صفد و جنوب حیفا روانه شده و بعد از اصابت به حیفا باعث به راه افتادن آتش سوزی در این منطقه شدند.

سفارت آمریکا در عراق هدف قرار گرفت

دقایقی قبل آژیرهای خطر در سفارت آمریکا در بغداد به صدا درآمدند.

گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که سفارت آمریکا در منطقه الخضرا واقع در بغداد مورد حمله پهپادی قرار گرفته و ستونی از دود از داخل این سفارت خانه به هوا برخاسته است.

رسانه های عربی گزارش دادند که این حمله با استفاده از پهپاد انتحاری صورت گرفته است.

حملات موشکی و پهپادی حزب الله علیه مقرهای نظامیان اسرائیلی

حزب الله لبنان طی ساعات گذشته در جریان عملیات های موشکی و پهپادی خود مواضع رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد.

حزب الله لبنان اعلام کرد که محل تجمع نظامیان صهیونیست در منطقه اشغالی یعرا را با گروهی از پهپادهای انتحاری هدف قرار داد.

رزمندگان لبنانی همچنین مقر نظامیان صهیونیست در نمر الجمل را هدف حمله موشکی خود قرار دادند.

این مواضع در اطراف الخیام و پایگاه عین زیتیم واقع در شمال صفد اشغالی نیز هدف قرار گرفتند.

شهرک المطله و مقر نظامیان صهیونیست در الهموسیه واقع در غرب بلیدا با شلیک خمپاره و موشک زیر آتش قرار گرفت.

۸ عملیات نیروهای عراقی علیه پایگاه‌های آمریکا

گروه سرایا اولیاء الدم عراق اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته هشت عملیات علیه پایگاه های آمریکا در داخل عراق و خارج آن انجام داده است.

دقایقی قبل نیز سفارت آمریکا در بغداد هدف یک حمله پهپادی قرار گرفت.

یک مقام امنیتی عراقی نیز ساعاتی قبل اعلام کرد که پایگاه پشتیبانی لجستیکی سفارت آمریکا در بغداد هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.