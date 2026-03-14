۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

هدیه سه امتیازی لژیونر ایرانی به دیناموخاچ قلعه در لیگ روسیه

تیم فوتبال دیناموماخاچ قلعه با گلزنی هافبک ایرانی خود موفق شد حریفش در لیگ روسیه را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر. تیم های فوتبال دینامو ماخاچ قلعه و اورنبورگ در هفته بیست و یکم لیگ روسیه شامگاه جمعه ۲۲ اسفند به مصاف هم رفتند که این بازی با پیروزی یک بر صفر دیناموماخاچ قلعه به پایان رسید. محمدجواد حسین‌نژاد نژاد هافبک ایرانی دینامو در دقیقه ۲۹ زننده تنها گل این بازی بود.

با کسب ۳ امتیاز این بازی دیناموماخاچ قلعه ۲۱ امتیازی شد و در رده دوازدهم جدول قرار گرفت اما همچنان خطر سقوط به دسته پایین‌تر این تبم را تهدید می کند.

حسین نژاد تاکنون سه گل زده و یک پاس گل به نام خود در فصل جاری لیگ روسیه ثبت کرده است.

