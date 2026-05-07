منادی: در صورت پایان قطعی جنگ، امتحانات مدارس به صورت حضوری خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی در حاشیه سفر به هرمزگان، با اشاره به ابعاد جنایت رخ‌داده در مدرسه شجره طیبه اظهار داشت: در این مکان مقدس، کودکانی که در حال تعلیم و تربیت بودند، توسط سفاک‌ترین رژیم‌های دنیا یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با موشک‌هایشان هدف قرار گرفتند آن‌ها این فرزندان معصوم سرزمین ما را با فجیع‌ترین شرایط به شهادت رساندند؛ اقدامی که یادآور شلیک تیر بر گلوی علی‌اصغر (ع) در روز عاشوراست.

منادی با تأکید بر جایگاه ویژه معلمان شهید این حادثه تصریح کرد: امروز و به مناسبت هفته معلم، خواستیم موفق‌ترین و عزیزترین معلمان ایران را که همین 26 معلم فداکار هستند، به‌عنوان نماد عزت و اقتدار جامعه فرهنگیان کشور گرامی بداریم.

وی با اشاره به حضور گسترده اعضای کمیسیون آموزش، نایب‌رئیس مجلس و مسئولان مرتبط در این مراسم افزود: هدف اصلی از این بازدید و حضور مستمر، نخست تبدیل این مکان به زیارتگاه همیشگی مردم و مسئولان است و دوم، تبلیغ و تبیین نام و راه این شهدا برای جهانیان تا برای همیشه تاریخ، نامشان بر تارک ایران بدرخشد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد: ما موظفیم دنائت و شناعت آمریکا و رژیم صهیونیستی را در به شهادت رساندن این کودکان و معلمان بی‌دفاع، به گوش جهانیان برسانیم و آن‌ها را در افکار عمومی جهان رسوا کنیم. از این پس نیز تلاش خواهیم کرد حضور مردم، مسئولان و نمایندگان در این مکان را رونق ببخشیم و این جنایت به‌شکل شفاف و درست در رسانه‌ها تبیین شود.

منادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل عدم اعتماد کامل به این دشمن سفاک، آموزش‌ها به‌صورت برخط دنبال می‌شود.

وی از تدوین دو سناریو برای برگزاری امتحانات پایان سال خبر داد و خاطرنشان کرد: در صورتی که جنگ به‌صورت قطعی پایان یابد، امتحانات به روال عادی گذشته برگزار خواهد شد، با این لحاظ که دانش‌آموزان در این مدت در شرایط روحی و کیفیت آموزشی مطلوبی نبوده‌اند اگر جنگ نیز ادامه یابد، پروتکل‌های مشخصی از سوی وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات برخط با رعایت دقیق شرایط تدوین شده است تا سال تحصیلی دانش‌آموزان به پایان برسد.