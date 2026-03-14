ابرپروژه ریلی چابهار-زاهدان به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد رسید

مجید نوذری‌نژاد، در گفت و گو با خبرنگار مهر، از آخرین وضعیت ابرپروژه راه‌آهن استراتژیک چابهار-زاهدان خبر داد و اعلام کرد: این پروژه ملی با وجود تمام محدودیت‌ها و شرایط خاص کشور، کماکان فعال بوده و عملیات اجرایی آن با جدیت در حال انجام است.

سرپرست حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه در سیستان و بلوچستان، با اشاره به آمار عملیات روزانه در این پروژه عظیم، جزئیات تازه‌ای از پیشرفت کار را به شرح زیر اعلام کرد:

عملیات خاکی: به طور متوسط روزانه ۱۴۶۵ مترمکعب خاکبرداری و ۳۲۹۲ مترمکعب خاکریزی انجام می‌شود. مجموع کل خاکبرداری پروژه به ۴۴ میلیون مترمکعب و خاکریزی به ۲۸ میلیون مترمکعب رسیده است.

بتن‌ریزی و تولید مصالح: روزانه ۸۰۲ مترمکعب بتن‌ریزی، ۱۲۳۰ مترمکعب تولید بالاست و ۱۴۷۰ قطعه تراورس بتنی تولید می‌شود.

ریل‌گذاری: عملیات پخش بالاست قشر اول ۹۰۰ متر در روز و چینش تراورس و ریل‌گذاری ۱۳۵۰ متر در روز انجام می‌شود.

سازه‌های عظیم: در طول این مسیر، ۲۰۱ دستگاه پل خاص و تقاطع و ۳۹ رشته تونل به طول ۱۷ متر احداث شده است.

وی با اشاره به یک رکورد قابل توجه در پروژه گفت: در یک شبانه‌روز موفق به ثبت رکورد ۴.۲ کیلومتر ریل‌گذاری شده‌ایم که نشان‌دهنده عزم جدی برای تکمیل هرچه سریعتر این پروژه است. همچنین این مسیر ریلی دارای ۲۷ ایستگاه بین‌راهی خواهد بود.

سرپرست حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه در پایان با اعلام اینکه پیشرفت کلی پروژه به ۹۰ درصد رسیده است، تصریح کرد: به زودی شاهد آغاز بهره‌برداری از این پروژه حیاتی خواهیم بود که نقش بسزایی در توسعه سواحل مکران، ترانزیت کالا و ارتباط ریلی چابهار با شبکه سراسری راه‌آهن کشور ایفا خواهد کرد.