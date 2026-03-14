به گزارش خبرگزاری قم، آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور در پیامی با تشکر و قدردانی از حضور جانانه مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس علی رغم حملات دشمن آمریکایی - صهیونی، بر استمرار هوشیاری و فداکاری و حضور در صحنهها برای حمایت از رهبری گرانقدر و نیروهای مسلح مقتدر تا دستیابی به پیروزی بر دشمن زبون و انتقام شهدای عالیقدر و امام شهید(ره) تأکید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
راهپیمایی روز قدس همزمان با جنگ رمضان نقطه عطف جدید در تاریخ اسلام و ایران بود، حضور جانانه مردم زیر حملات دشمن آمریکایی صهیونی در روز قدس و در ادامه زنجیره پیوسته حضور میدانی ملت بزرگ ایران در صحنههای گوناگون در طول تاریخ انقلاب اسلامی پدیدهای بینظیر در تاریخ جهان و ایران و الگویی بیمانند در مقاومت و ایستادگی و جریانی جدید در تاریخ انقلابها است. باید ملت بزرگ ایران را به خاطر این هوشیاری و جانفشانی و مقاومت، ستایش و تحسین و تقدیر و تشکر نمود و سر بر آستانه حضرت حق فرود آورد.
امید است این هوشیاری و فداکاری و حضور در صحنهها برای حمایت از رهبری گرانقدر و حمایت از نیروهای مسلح مقتدر تا دستیابی به پیروزی بر دشمن زبون و انتقام شهدای عالیقدر و امام شهید(ره) استمرار یابد.
از همه دستگاهها و نهادها و رسانهها و بسیجیان عزیز و نخبگان حوزه و دانشگاه بویژه روحانیت معظم و مراکز و مدارس و نهادهای حوزوی و تبلیغی و فرهنگی نیز انتظار میرود به نقش آفرینی میدانی و فعالیتهای خود بیافزایند.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم
قم- مدیر حوزههای علمیه کشور از حضور جانانه مردم زیر حملات دشمن آمریکایی - صهیونی در راهپیمایی دشمنشکن روز قدس تشکر و قدردانی کرد و آن را نقطه عطف جدیدی در تاریخ اسلام و ایران دانست.
