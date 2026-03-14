۱۱۲ هزار تن کود شیمیایی در مازندران توزیع شد

هادی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تأمین نهاده‌های کشاورزی در استان اظهار کرد: تا نیمه اسفند سال جاری بیش از ۹۶ درصد از برنامه ابلاغی تأمین و توزیع کودهای شیمیایی شامل ازته، فسفاته و پتاسه در استان محقق شده است.

باقری افزود: این میزان تحقق برنامه با تلاش مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و پیگیری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به دست آمده است.

وی با بیان اینکه تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی نقش مهمی در پایداری تولید دارد، ادامه داد: در این مدت ۸۷ هزار و ۵۰۷ تن کود ازته، ۷ هزار و ۷۷۱ تن کود فسفاته و ۱۷ هزار و ۲۶۴ تن کود پتاسه در سطح استان توزیع شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران مجموع کودهای توزیع شده را ۱۱۲ هزار و ۵۴۲ تن اعلام کرد و گفت: این میزان توزیع در افزایش بهره‌وری مزارع و باغات و حمایت از تولیدات کشاورزی استان نقش قابل توجهی داشته است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری دستگاه‌های مرتبط، در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال مقادیر باقی‌مانده کود شیمیایی نیز به استان حمل و میان بهره‌برداران بخش کشاورزی توزیع شود.