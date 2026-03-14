به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسایی از سفر حدود ۳۰ نفر از خبرنگاران و اصحاب رسانه بین‌المللی به این استان خبر داد و گفت: قرار است خبرنگاران رسانه‌های بی‌طرف بین‌المللی از نقاطی در استان که مورد تهاجم دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفته‌اند بازدید کنند و واقعیت های این جنایت در رسانه‌های بین‌المللی انعکاس یابد.

وی ادامه داد: این سفر به دعوت جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس هدف از این بازدید را اطلاع‌رسانی شفاف و تنویر افکار عمومی جهان عنوان کرد و افزود: این خبرنگاران با حضور میدانی در مناطق یادشده، گزارش‌هایی از واقعیت‌های رخ‌داده تهیه و منتشر خواهند کرد.

پارسایی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود هفته آینده استان فارس میزبان حدود ۳۰ خبرنگار خارجی باشد که این اقدام می‌تواند نقش مهمی در انعکاس واقعیت‌ها در رسانه‌های بین‌المللی ایفا کند.