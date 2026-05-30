علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشهها و دادههای هواشناسی، طی هفته جاری پدیده جوی قابل توجهی برای استان کرمانشاه پیشبینی نمیشود.
وی افزود: تنها در روزهای دوشنبه و سهشنبه، عبور موجی کمرطوبت از جو منطقه میتواند در برخی نقاط استان موجب رشد ابر و تشدید نسبی وزش باد شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: این موج از رطوبت چندانی برخوردار نیست و بنابراین انتظار بارندگی مؤثری از آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: دمای هوا که امروز در سطح استان کاهش پیدا میکند، از روز دوشنبه به تدریج روند افزایشی به خود خواهد گرفت.
زورآوند خاطرنشان کرد: این افزایش دما تا پایان هفته در غالب نقاط استان ادامه خواهد داشت و شرایطی گرمتر نسبت به روزهای ابتدایی هفته برای کرمانشاه پیشبینی میشود.
نظر شما