علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل دادههای هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشهها و دادههای هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی حاکم بر جو منطقه طی امروز (جمعه) نیز ادامه خواهد داشت و در برخی ساعات موجب وزش باد، بارندگی و احتمال وقوع رعدوبرق در نقاط مختلف استان میشود.
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای انجام شده، فردا (شنبه) شرایط ناپایدار جوی به طور موقت تضعیف میشود و بارشها بیشتر به صورت رگبارهای پراکنده خواهد بود که عمدتاً در مناطق شمال غرب استان به ویژه شهرستانهای پاوه و منطقه اورامانات مشاهده میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: به دنبال این وضعیت، در روزهای یکشنبه و دوشنبه سامانه بارشی دیگری وارد جو منطقه خواهد شد که از رطوبت قابل توجهی برخوردار است و میتواند بار دیگر شرایط ناپایدار جوی را در سطح استان تشدید کند.
زورآوند تصریح کرد: با ورود این سامانه، ضمن افزایش نسبی دمای شبانه، شاهد وزش باد، بارندگی، رعدوبرق و در برخی نقاط احتمال رگبار پراکنده تگرگ در سطح استان خواهیم بود.
وی با بیان اینکه شدت بارندگیها در روز یکشنبه بیشتر پیشبینی میشود، گفت: این بارشها میتواند در برخی مناطق موجب آبگرفتگی معابر عمومی، ایجاد رواناب و حتی در بعضی نقاط سبب سیلابی شدن مسیلها شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین درباره وضعیت جوی در روزهای میانی هفته اظهار کرد: بر اساس پیشبینیها، در روزهای سهشنبه و چهارشنبه کاهش نسبی میانگین دمای هوا در سطح استان رخ خواهد داد و احتمال شکلگیری مه صبحگاهی در برخی مناطق وجود دارد.
زورآوند افزود: همچنین در این روزها در بعضی ساعات رشد ابر از جمله مهمترین پدیدههای جوی مورد انتظار در سطح استان خواهد بود.
وی در ادامه به وضعیت دمایی استان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی شهرستانهای سرپل ذهاب و قصرشیرین با ثبت بیشینه دمای ۲۱ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بودند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در همین مدت، سنقر و منطقه کیوهنان با ثبت کمینه دمای صفر درجه سلسیوس سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
زورآوند در پایان گفت: در شهر کرمانشاه نیز طی ۲۴ ساعت گذشته حداقل دما ۵ درجه و حداکثر دما ۱۴ درجه سلسیوس به ثبت رسیده است.
