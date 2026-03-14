به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز راهداری نیکپی که منجر به شهادت پنج راهدار شد، با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت وزیر راه و شهرسازی به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
خانوادههای گرانقدر و صبور شهدای راهدار نیکپیسلام علیکم بما صبرتم
با قلبی مالامال از اندوه و چشمانی اشکبار، خبر شهادت مظلومانه عزیزان شما را دریافت کردم؛ آنان که ظهر امروز در سکوت و سرما، نه در میدان نبرد که در مسیر خدمت، نه با سلاح که با ابزار برفروبی، برای بازگشایی راهها و آسایش مسافران، جان بر کف نهاده بودند.
رژیم درندهخوی صهیونیستی که به تجربه ثابت کرده به هیچ پروتکل و مقررات بینالمللی پایبند نیست، این بار نیز ددمنشی خود را در اوج بیشرمی به نمایش گذاشت. حمله به مرکز راهداری نیکپی، حمله به پنج مرد بیادعایی بود که دلمشغول بازگشایی جادههای برفی و بازگرداندن لبخند به لب مسافران بودند.
آنان که سلاحشان برفروب بود و سنگرشان حاشیه جادهها، هدف موشکهای دشمن قرار گرفتند تا جهان بار دیگر نظارهگر وحشیگری بیحد و مرز این رژیم خونخوار باشد.
راهداران عزیز ما فرشتگان خاموش تأمین امنیت جادههای کشورند. در روزهای سرد زمستان، در برف و کولاک، در شبهای طوفانی و در ساعات طاقتفرسای ترافیک، آنان بیادعا در دل طبیعت خشن، راه را برای عبور مسافران هموار میکنند. بارها شاهد بودهایم که چگونه این عزیزان در راه خدمت به مردم، جان خود را از دست داده و به قربانیان خاموش جادهها تبدیل شدهاند؛ اما این بار آنان قربانی جاده نبودند، بلکه قربانی جنایت دشمن شدند.
این بار دستهای پاکی که برای باز کردن راه مردم تلاش میکرد، نه در تصادف و حادثه، که در حمله ناجوانمردانه دشمن از کار افتاد. پنج راهدار ما، پنج پدر، پنج همسر و پنج فرزند ایران، در طول زندگی خود خدمتگزار خاموش مردم بودند و در شهادتشان نیز فریاد رسای مظلومیت ایران و ایرانی شدند. خون پاکشان بر پیشانی تاریخ نقش بست و نامشان در دفتر جاودانگی ثبت گردید.
اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی، این ضایعه اسفناک را به خانوادههای سوگوار و صبور این عزیزان، به جامعه راهداران فداکار ایران و به تمامی ملت شریف ایران تسلیت میگویم. از درگاه خداوند متعال برای آن شهیدان عزیز علو درجات و همنشینی با صالحان و برای بازماندگان معزز صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
روحشان شاد، راهشان پررهرو و یادشان جاودان.
