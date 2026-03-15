  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۳۱

پیام رئیس شورای رهبری حماس به رهبر انقلاب اسلامی

رئیس شورای رهبری حماس در پیامی خطاب به آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، بر تداوم پیوند مستحکم مقاومت با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «محمد درویش»؛ رئیس شورای رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در پیامی با عرض تسلیت به رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر فقید انقلاب خاطرنشان کرد: صمیمانه‌ترین تسلیت‌ها را خدمت جنابعالی اعلام می کنیم و خود را در غم ارتحال این رهبر شهید با شما شریک می‌دانیم.

وی در بخش دیگری از این پیام، با تبریک مسئولیت جدید رهبری انقلاب به ایشان افزود: به حکمت و توانمندی جنابعالی در هدایت کشتی انقلاب و تحقق پیروزی بر دشمنان اسلام و مسلمانان اطمینان کامل داریم.

رئیس شورای رهبری حماس همچنین با تأکید بر ادامه حمایت‌های ایران از آرمان مردم فلسطین تصریح کرد: اطمینان داریم که شما حمایت از ملت، آرمان عادلانه و مقاومت قهرمانانه فلسطین را در تمامی اشکال آن ادامه خواهید داد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها