بیعت دانشمندان یک درصد و دو درصد پُراستناد جهانی با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان یک درصد و دو درصد پُراستناد جهانی، استادان نمونه و ممتاز و استاد تمام در اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دام ظله) بیانیه ای صادر کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

((إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ))

(سوره فصلت، آیه ۳۰)

در مقطعی خطیر که نظام جهانی در یک پیچ تاریخی قرار گرفته است، بار دیگرملّت بزرگ و سرفراز ایران در کانون توجّه تاریخ و در مرز سرنوشت انسان قرار گرفته است. امروز، استکبار آمریکایی و دنباله‌هایش، که هیمنه‌ی پوشالی خود را با مکیدنسرمایه‌ها و خون ملت‌های بی‌گناه به دست آورده است؛ به ملّتی متمدّن، ریشه‌دار و برخوردار از استقلال و کرامت انسانی هجوم آورده است؛ در حالی که آنچه در صحنه‌یایران می‌گذرد، تکرار حماسه‌ای تاریخی است که عمقِ آن افق جهانی را متحوّل خواهد کرد.

می‌دانیم که: «انقلاب اسلامی اساساً علیه آمریکا بود.» (۱۳۹۸/۸/۱۲) و «آمریکاهم در این مدّت -یعنی از سال ۱۳۵۷ تا امروز- هر کاری بلد بوده در دشمنی علیهملّت ایران انجام داده؛ ... از کودتا، از تحریکات، تجزیه‌طلبی‌ها، محاصرات و مانند اینها؛» (۱۳۹۸/۸/۱۲) و اکنون «شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین» در تلخ‌ترین جنایاتخود، رهبر فرزانه و مجاهد انقلاب اسلامی را در کنار فرماندهان عالی‌رتبه دفاعی و مردم و کودکان بیگناه به شهادت رسانده است. این جنایت بزرگ هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد و داغ آن تا ابد بر قلب‌های پاک باقی خواهد ماند و تنها با انتقام از عاملان تسلیپیدا خواهد کرد. دشمن بداند که این بار نیز نقشه‌های آنان نقش بر آب خواهد شد و این اقدامات بزدلانه تنها نابودی آنان را تسریع خواهد کرد.

آن چه دشمنان ملت ایران از فهم آن عاجز هستند این است که شهادت، هنر و آرزویمردان خداست و «کسی که در راه خدا به شهادت‌ می‌رسد، بزرگ‌ترین شاکر خدا برای این حادثه، خود اوست؛ زیرا که چنین نعمت بزرگی را خدای متعال به او داده است.» (۱۳۷۸/۳/۳) و امام شهید ما با اعطای جان خود در راه اسلام، آخرین درس مردانگیو ایستادگی و شهادت را در کلاس درس مقاومت و مجاهدت به اثبات رساند: «یکملّت، اگر معنای‌ شهادت را فهمید و دانست که برای آرمان‌ها چگونه می‌شود رفت و جان فدا کرد، آن وقت می‌تواند بی‌دغدغه و با استقلال زندگی کند؛ زیرا مرگ دیگر مانعی برایش نیست. اگر جز این باشد، دشمن او را از مرگ خواهد ترساند و مثل بعضی از کشورها، بعضی از دولت‌ها و بعضی از ملت‌هایی خواهد شد که در مقابل دشمنان، ضعف نفس نشان می‌دهند.» (۱۳۷۵/۲/۲۶) و این یگانه تکلیف و مسیر قطعی ما برای فتح قلّه‌های آزادگی بشر و حاکمیت دین خدا بر زمین است.

امروز نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور که فرزندان ملّت شهیدپرور ایران و پیروان مکتب امام شهید خود هستند، با شجاعت تمام در سنگر دفاع از ایران و ایرانی مجاهدت کرده و سخت‌ترین شکست تاریخ را بر پیکره‌ی آمریکا و صهیونیسم کودک‌کش وارد کردند؛ به طوری که تمامی اهداف آنان به شکست بدل شده و زوزه‌ی تسلیم سر داده‌اند.

از سوی دیگر مردم نیز کنار فرزندان خود در جای جای میهن با حضور میدانی در خیابان‌ها و مساجد، تیر خلاص را بر پیکر بی‌جان تروریسمآمریکایی-صهیونیستی نواختند. آفرین باد بر این اتحاد مردم و فرزندان دلاور آنان که آینده‌ای آباد و آزاد برای این سرزمین تضمین کرد و روح امام شهید را شاد نمود که ایشان فرموده بودند: ((نظام اسلامی، چون متکی به ایمانهای مردم و به عواطف مردم است، در مقابل همه‌ی قدرتهای مادّی جهان، هم می‌تواند از خود دفاع کند، هم می‌تواند طرف مقابل را وادار به اعتراف به عجز کند.))

(۶/۱/۱۳۹۳)

در ادامه‌ی عنایات الهی و حضرت ولی عصر (عج) و پیروزی‌های ملّت ایران، در روزهایی که داغ از دست دادن امام خامنه‌ای عزیز (قدس سره) و فراق ایشان بر دل‌های مؤمنین سنگینی می‌کرد، مجلس خبرگان رهبری با هدایت الهی و بصیرتانقلابی، خلف صالح آن بزرگ‌مرد را به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی معرفینمود و پرچم ولایت به دستان توانای فرزند مکتب ولایت، حضرت آیت‌الله سید مجتبیخامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) سپرده شد.

ما، دانشمندان یک درصد و دو درصد پُر استناد جهانی، استادان نمونه و ممتاز و استاد تمام در اعلام بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دام ظله)، ضمن گرامیداشت انتخاب سرنوشت‌ساز و پیروزمندانه‌ی حضرت آیت‌الله سید مجتبیخامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) و شکرگزاری به درگاه احدیت، با تمام توان با رهبر رشیدمان بیعت کرده و به عنوان سربازان کوچک این راه اعلام می‌داریم تا آخریننفس و آخرین قطره‌ی خون پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه امامین مجاهد اینانقلاب استوار باقی خواهیم ماند.

همچنین از شجاعت و ایستادگی ملّت بزرگ ایران و فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی کشور، اعم از سپاه و ارتش و نیروی انتظامی و بسیج تقدیرکرده و از تمامی اقدامات آنان در دفاع از کیان ایران و ایرانی حمایت می‌نماییم و اعلام می‌کنیم: «امروز طاغوت اعظم در دنیا، رژیم ایالات متحده‌ی آمریکا است.» (۱۳۸۵/۵/۳۰) همگان بدانند که پیروزی نهایی از آنِ ملّت ایران است و «ما افق آینده‌را در برابر ملّت خود و جهان اسلام، روشن‌ می‌بینیم و با اعتماد روزافزون به وعده‌یالهی، راهی را که امام خمینی عظیم ترسیم کرده است، با عزم راسخ ادامه می‌دهیم: وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ» (قصص، ۸۳) (۸/۱۱/۱۳۸۲)

در محضر ملّت سرفراز و با عظمت ایران با خدای خود عهد می‌بندیم بیش از پیشدر مسیر رشد و تعالی و استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران تحت تدابیر و فرامین رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) گام برداریم و دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین را از هر گونه چشم‌داشتی به کشور عزیزمان ناامید کنیم.

۲۰/۱۲/۱۴۰۴

فهرست اسامی امضاکنندگان:

دانشمندان ۱ درصد

۱. محمد علی زلفی‌گل، استاد تمام/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه بوعلی سینا همدان

۲. هاشم داداش‌پور، استاد/دانشمند ۱ درصد و ۲ درصد، دانشگاه تربیت مدرس

۳. محمد بهبهانی، استاد/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه شهید چمران اهواز

۴. مصطفی امینی رارانی، دانشیار/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه علوم پزشکیاصفهان

۵. عبدالکریم زارع، استاد تمام/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه خلیج فارس

۶. عباسعلی جنتی‌زاده، دانشیار/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۷. مسعود میرزائی شهرابی، استاد تمام/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه فردوسی مشهد

۸. میر سامان پیشوایی، استاد تمام/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه علم و صنعت ایران

۹. محمدتقی گلمکانی، استاد/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه شیراز

۱۰. رضا همتی، استاد تمام/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه صنعتی کرمانشاه

۱۱. سید محمد مقیمی، استاد تمام/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه تهران

۱۲. محمد رضا خلیلی، استاد/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۳. امیررضا شاهانی، استاد تمام/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۴. جواد نوری‌نیا، استاد/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه ارومیه

۱۵. جلال شیری، دانشیار/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه تبریز

۱۶. یونس نوراللهی، استاد تمام/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه تهران

۱۷. یحیی مقصودلو، استاد تمام/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۱۸. محمد اسماعیل اکبری، استاد تمام/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه علوم پزشکیشهید بهشتی

۱۹. مجید مقدم، استاد تمام/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه اصفهان

۲۰. علی شکری، استاد تمام/دانشمند نیم درصد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

۲۱. جهان‌بخش رئوف، استاد/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه مازندران

۲۲. علی فرمانی، دانشیار/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه لرستان

۲۳. مجید قدیری، استاد/ دانشمند ۱ درصد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۲۴ .محمو حشمتی، استاد/ دانشمند ۱ درصد، دانشگاه صنعتی کرمانشاه

۲۵ .امین شهسوار گلدانلو، استاد/دانشمند ۱ درصد، دانشگاه صنعتی کرمانشاه

۲۶ .شعیب خانمحمدی، استاد/ دانشمند ۱ درصد، دانشگاه صنعتی کرمانشاه

۲۷ .هدایت صبوری، استاد/ دانشمند ۱ درصد، دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دانشمندان ۲ درصد

۲۸. پرویز ملک‌زاده، استاد تمام/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه خلیج فارس (بوشهر)

۲۹. مرتضی علیزاده، استاد تمام/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه صنعتی شیراز

۳۰. امیرحسین خوشگفتارمنش، استاد/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۱. مهدی کارگرفرد، استاد تمام/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه اصفهان

۳۲. حمیدرضا رجبی، استاد تمام/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه یاسوج

۳۳. علی میر، استاد تمام/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه لرستان

۳۴. علی اکبر دسترنج، دانشیار/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه یاسوج

۳۵. میلاد سعیدی‌فر، استادیار/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه شهید بهشتی

۳۶. علی اکبر مرآتی، استاد/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۷. محمد جمال سحرخیز، استاد/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه شیراز

۳۸. احد قائمی، استاد/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۹. یوسف عباسپور گیلانده، استاد تمام/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه محقق اردبیلی

۴۰. بهروز مینایی بیدگلی، استاد تمام/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه علم و صنعت ایران

۴۱. سید مهدی قریشی، استاد تمام/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه کاشان

۴۲. محمدعلی اخوان بهابادی، استاد ممتاز/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه تهران

۴۳. زهرا مروج، استاد تمام/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه سمنان

۴۴. محمد خلج امیرحسینی، استاد تمام/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه علم و صنعت ایران

۴۵. خدیجه هوشیاری، استادیار/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه علم و صنعت ایران

۴۶. هادی ریانی، استاد تمام/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه صنعتی قم

۴۷. امین عبدالله‌زاده، استادیار/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه علم و صنعت ایران

۴۸. فریبا ملارسولی، استادیار/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه یاسوج

۴۹. محدثه سجادی، استاد مدعو/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه علم و صنعت ایران

۵۰. حسین مهدوی، استاد تمام/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه تهران

۵۱. میثم شکوری، دانشیار/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه سمنان

۵۲. بابک عاقل، دانشیار/دانشمند ۲ درصد، دانشگاه صنعتی کرمانشاه

۵۳. زهرا رفیعی، استاد تمام/ دانشمند ۲ درصد، دانشگاه یاسوج

استادان ممتاز

۵۴. محمد سلیمانی، استاد ممتاز، دانشگاه علم و صنعت

۵۵. بیژن دواز، استاد ممتاز، دانشگاه یزد

۵۶. محمدحسن شجاعی‌فرد، استاد ممتاز، دانشگاه علم و صنعت

استادان نمونه کشوری

۵۷. کریم سلیمانی، استاد/استاد نمونه کشوری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۵۸. سید علی اصغر میرباقری فرد، استاد/استاد نمونه کشوری، دانشگاه اصفهان

۵۹. احمدرضا نصر، استاد/استاد نمونه کشوری، دانشگاه اصفهان

۶۰. محمدرضا خانمحمدی، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۶۱. محمد رضا حسین‌دخت، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه فردوسی مشهد

۶۲. علی اکبر متکان، استاد/استاد نمونه کشوری، دانشگاه شهید بهشتی

۶۳. مهرداد آقایی، استاد/استاد نمونه کشوری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدینطوسی

۶۴. محمدرضا دلیری، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه علم و صنعت ایران

۶۵. ابراهیم پورجم، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه تربیت مدرس

۶۶. رقیه رستم‌پور، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه الزهرا

۶۷. مریم کوشکی جهرمی، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه شیراز

۶۸. رحمت‌اله مرزوقی، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه شیراز

۶۹. کمال محامدپور، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۷۰. محمود فضیلت، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه تهران

۷۱. محمدمهدی دهقان، استاد/استاد نمونه کشوری، دانشگاه تهران

۷۲. حسن زمانیان، استاد/استاد نمونه کشوری، دانشگاه تهران

۷۳. عبدالرسول پورعباس، استاد/استاد نمونه کشوری، دانشگاه امیرکبیر

۷۴. محمدرضا چناقلو، استاد/استاد نمونه کشوری، دانشگاه صنعتی تبریز

۷۵. علی اکبر جعفری، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه مازندران

۷۶. محمدعلی کی‌نژاد، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۷۷. روح‌الله فدایی‌نژاد، استاد/استاد نمونه کشوری، پژوهشگاه تحصیلات تکمیلیصنعتی و فناوری پیشرفته

۷۸. حسن حسینی‌نسب، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه یزد

۷۹. بی‌بی فاطمه میرجلیلی، استاد/استاد نمونه کشوری، دانشگاه یزد

۸۰. قاسم محمدی‌نژاد، استاد/استاد نمونه کشوری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

۸۱. محمدحسین احسانی، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه سمنان

۸۲. مجید قلهکی، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه سمنان

۸۳. سید مهدی قمصری، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه تهران

۸۴. عموعابدینی، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه تهران

۸۵. علی افخمی، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه تهران

۸۶. سید محمدعلی بوترابی، استاد تمام/استاد نمونه کشوری، دانشگاه علم و صنعت ایران

۸۷. مجتبی کافی، استاد تمام/ استاد نمونه کشوری، دانشگاه شیراز

۸۸. قاسم مصلحی، استاد نمونه کشوری، دانشگاه صنعتی اصفهان

۸۹. محسن قاضی‌خانی، استاد تمام، دانشگاه فردوسی مشهد

۹۰. سید حبیب‌الله میرغفوری، استاد تمام، دانشگاه یزد

۹۱. محمد علی زنگنه اسدی، استاد تمام، دانشگاه حکیم سبزواری

۹۲. سید احمد فاضل‌زاده، استاد تمام، دانشگاه شیراز

۹۳. بهرام عزیزالله گنجی، استاد تمام، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۹۴. حبیب‌اله دعائی، استاد تمام، دانشگاه سیستان و بلوچستان

۹۵. محمد حسین شفیعی، استاد تمام، دانشگاه صنعتی شیراز

۹۶. علی محمد آخوندعلی، استاد تمام، دانشگاه شهید چمران اهواز

۹۷. مهران زینلیان، استاد تمام، دانشگاه اصفهان

۹۸. اردوان ارژنگ، استاد تمام، دانشگاه یاسوج

۹۹. مقصود امین‌خندقی، استاد تمام، دانشگاه فردوسی مشهد

۱۰۰. محمدتقی حامدموسویان، استاد تمام، دانشگاه فردوسی مشهد

۱۰۱. سالار فرامرزی، استاد تمام، دانشگاه اصفهان

۱۰۲. یاسر پیرعلی، استاد تمام، دانشگاه شهرکرد

۱۰۳. علیرضا عبدالهی، استاد تمام، دانشگاه اصفهان

۱۰۴. بهروز صفری‌نژادیان، استاد تمام، دانشگاه صنعتی شیراز

۱۰۵. محمد رکوعی، استاد تمام، دانشگاه زابل

۱۰۶. شهرام محمدی، استاد تمام، دانشگاه شهرکرد

۱۰۷. محمد تقی شروانی‌تبار، استاد تمام، دانشگاه تبریز

۱۰۸. موسی فرهادی، استاد تمام، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۱۰۹. عباس پاکدل، استاد تمام، دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۱۰. عبدالله حاتم‌زاده دهبنه، استاد تمام، دانشگاه گیلان

۱۱۱. رسول رکنی‌زاده، استاد تمام، دانشگاه اصفهان

۱۱۲. سید علی قاسم‌زاده، استاد تمام، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۱۱۳. محمد باقر محمد صادقی آزاد، استاد تمام، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۱۱۴. علی محمد میرجلیلی، استاد تمام، دانشگاه میبد

۱۱۵. مرتضی علویان، استاد تمام، دانشگاه مازندران

۱۱۶. غلامرضا اکبری‌زاده، استاد تمام، دانشگاه شهید چمران

۱۱۷. فریده حق‌بین، استاد تمام، دانشگاه الزهرا (س)

۱۱۸. یقوب طادی، استاد تمام، دانشگاه شهرکرد

۱۱۹. محمد جواد لطف‌داری، استاد تمام، دانشگاه تهران

۱۲۰. ناصر شمس اسفندآبادی، استاد تمام، دانشگاه شهرکرد

۱۲۱. محمد اسماعیل اکبری، استاد تمام، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۲۲. معصومه اسمعیلی، استاد تمام، دانشگاه علامه طباطبایی

۱۲۳. احمدرضا ربانی، استاد تمام، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۲۴. علی حسن‌بیگی، استاد تمام، دانشگاه خوارزمی

۱۲۵. حسین مهدوی، استاد تمام، دانشگاه تهران

۱۲۶. یوسف قویدل رحیمی، استاد تمام، دانشگاه تربیت مدرس

۱۲۷. سیف‌اله آقاجانی، استاد تمام، دانشگاه محقق اردبیلی

۱۲۸. علی تقی‌پور، استاد تمام، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۲۹. طاهره بینازاده، استاد تمام، دانشگاه صنعتی شیراز

۱۳۰. سید محمد صادق موحد، استاد تمام، دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۱. محمدرضا حسنائی، استاد تمام، دانشگاه هنر ایران

۱۳۲. حبیب ابراهیم‌پور، استاد تمام، دانشگاه محقق اردبیلی

۱۳۳. شهلا باقری، استاد تمام، دانشگاه خوارزمی

۱۳۴. سعید کتابچی، استاد تمام، دانشگاه گیلان

۱۳۵. یحیی بوذری‌نژاد، استاد تمام، دانشگاه تهران

۱۳۶. محمد حسین بهشتی، استاد تمام، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۱۳۷. مهدی شهبازی، استاد تمام، دانشگاه تهران

۱۳۸. حسن شریفی یزدی، استاد تمام، دانشگاه شیراز

۱۳۹. محسن بهرام‌نژاد، استاد تمام، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۱۴۰. حمید ابریشمی مقدم، استاد تمام، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدینطوسی

۱۴۱. سید محمد تقی بطحایی، استاد تمام، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدینطوسی

۱۴۲. بهزاد مشیری، استاد تمام، دانشگاه تهران

۱۴۳. محمد توکلی‌بینا، استاد تمام، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۴۴. محمود هادیزاده، استاد تمام، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۴۵. حمید شهریاری، استاد تمام، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۴۶. رحمت‌اله قاجار، استاد تمام، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۴۷. مهدی واعظ‌زاده، استاد تمام، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۴۸. حسن کریمی مزرعه‌شاهی، استاد تمام، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدینطوسی

۱۴۹. رمضانعلی صادق‌زاده، استاد تمام، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدینطوسی

۱۵۰. جواد مرزبان‌راد، استاد تمام، دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۵۱. غلامعلی منتظر، استاد تمام، دانشگاه تربیت مدرس

۱۵۲. وهب جعفریان، استاد تمام، دانشگاه گیلان

۱۵۳. عبدالحسین کلانتری، استاد تمام، دانشگاه تهران

۱۵۴. داود ادهم، استاد تمام، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۱۵۵. عبداله میرزایی، استاد تمام، دانشگاه شیراز

۱۵۶. مهدی داوری، استاد تمام، دانشگاه محقق اردبیلی

۱۵۷. علی سلاجقه، استاد تمام، دانشگاه تهران

۱۵۸. عبدالعلی آل‌بویه، استاد تمام، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۱۵۹. مردعلی یوسف‌پور، استاد تمام، دانشگاه سمنان

۱۶۰. عباس پاکدل، استاد تمام، دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۶۱. محمد خاقانی اصفهانی، استاد تمام، دانشگاه اصفهان

۱۶۲. اسداله کردنائیج، استاد تمام، دانشگاه تربیت مدرس

۱۶۳. علی زادهوش، استاد تمام، دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۶۴. محمد علی گودرزی، استاد تمام، دانشگاه شیراز

۱۶۵. علی وطنی، استاد تمام، دانشگاه تهران

۱۶۶. محمد علی امراللهی، استاد تمام، دانشگاه یزد

۱۶۷. رحیم حداد، استاد تمام، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۱۶۸. حمید برقی، استاد تمام، دانشگاه اصفهان

۱۶۹. محمدرضا خانلری، استاد تمام، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۱۷۰. علی نظری، استاد تمام، دانشگاه لرستان

۱۷۱. زهرا پیشگاهی فرد، استاد تمام، دانشگاه تهران

۱۷۲. محمود شریعتی، استاد تمام، دانشگاه فردوسی مشهد

۱۷۳. فرید نجفی، استاد تمام، دانشگاه گیلان

۱۷۴. محمد غلامی، استاد تمام، دانشگاه اصفهان

۱۷۵. عبدالرضا سیف، استاد تمام، دانشگاه تهران

۱۷۶. محمد علی فیروزی، استاد تمام، دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۷۷. محمد کیانپور، استاد تمام، دانشگاه گیلان

۱۷۸. محمد میرزایی، استاد تمام، دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۷۹. بهروز ترک‌لادانی، استاد تمام، دانشگاه اصفهان

۱۸۰. عابدین مؤمنی، استاد تمام، دانشگاه تهران

۱۸۱. محمد علی چلونگر، استاد تمام، دانشگاه اصفهان

۱۸۲. سعید رضا عاملی، استاد تمام، دانشگاه تهران

۱۸۳. مرتضی علیزاده، استاد تمام، دانشگاه صنعتی شیراز

۱۸۴. احمدحسین شریفی، استاد تمام، موسسه امام خمینی

۱۸۵. جهانشیر امینی، استاد تمام، دانشگاه کردستان

۱۸۶. عباس روحانی، استاد تمام، دانشگاه فردوسی مشهد

۱۸۷. جلال رضائی‌نور، استاد تمام، دانشگاه قم

۱۸۸. احمد علیجانپور، استاد تمام، دانشگاه ارومیه

۱۸۹. بهروز ملکی، استاد تمام، دانشگاه مازندران

۱۹۰. عبدالله معتمدی، استاد تمام، دانشگاه علامه طباطبایی

۱۹۱. صفر نصراله‌زاده، استاد تمام، دانشگاه تبریز

۱۹۲. عباس محمدیان، استاد تمام، دانشگاه حکیم سبزواری

۱۹۳. محمدرضا محمدی‌زاده، استاد تمام، دانشگاه خلیج فارس

۱۹۴. عبدالامیر بک‌خوشنویس، استاد تمام، دانشگاه حکیم سبزواری

۱۹۵. محمد حسین رامشت، استاد تمام، دانشگاه اصفهان

۱۹۶. سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی، استاد تمام، دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۹۷. جعفر احمدی، استاد تمام، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۱۹۸. حسین هرسیج، استاد تمام، دانشگاه اصفهان

۱۹۹. محسن عباسپور، استاد تمام، دانشگاه حکیم سبزواری

۲۰۰. حشمت‌اله علی‌نژاد، استاد تمام، دانشگاه مازندران

۲۰۱. محمدعلی متفکرآزاد، استاد تمام، دانشگاه تبریز

۲۰۲. اسکندر رستگار پویانی، استاد تمام، دانشگاه حکیم سبزواری

۲۰۳. علی نظری، استاد تمام، دانشگاه لرستان

۲۰۴. بهادر کرمی، استاد تمام، دانشگاه یاسوج

۲۰۵. خلیل ولیزاده کامران، استاد، دانشگاه تبریز

۲۰۶. جهان‌بخش رئوف، استاد، دانشگاه مازندران

۲۰۷. غلامعلی فرزی، استاد، دانشگاه حکیم سبزواری

۲۰۸. مریم فاتحی‌زاده، استاد، دانشگاه اصفهان

۲۰۹. محمدرضا چناقلو، استاد، دانشگاه صنعتی تبریز

۲۱۰. اصغر منتظرالقایم، استاد، دانشگاه اصفهان

۲۱۱. علی طالبی، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۱۲. محمد حسین عباسپور فرد، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

۲۱۳. محمدرضا شریفی، استاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۱۴. میرجلیل اکرمی، استاد، دانشگاه تبریز

۲۱۵. حسن سبزیان، استاد، دانشگاه اصفهان

۲۱۶. مرتضی دوستی، استاد، دانشگاه مازندران

۲۱۷. موسی رضائی، استاد، دانشگاه تبریز

۲۱۸. بیژن دواز، استاد، دانشکده علوم ریاضی

۲۱۹. سید هاشم میری حکیم‌آباد، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

۲۲۰. عباس کتابی، استاد، دانشگاه کاشان

۲۲۱. کمال جمشیدی، استاد، دانشگاه اصفهان

۲۲۲. حسین آقاحسینی دهاقانی، استاد، دانشگاه اصفهان

۲۲۳. مهدی نعمت‌زاده افروزی، استاد، دانشگاه مازندران

۲۲۴. محمدحسین ابوالبشری، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

۲۲۵. عباس کلانتری خلیل‌آباد، استاد، دانشگاه میبد

۲۲۶. رحمت‌اله هوشمند، استاد، دانشگاه اصفهان

۲۲۷. امیرحسین نوارچیان، استاد، دانشگاه اصفهان

۲۲۸. پرویز آژیده، استاد، دانشگاه تبریز

۲۲۹. اسماعیل چمنی، استاد، دانشگاه محقق اردبیلی

۲۳۰. محمد باقر محمد صادقی آزاد، استاد تمام، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۲۳۱. رضا رنجبر کریمی، استاد، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

۲۳۲. مهدی نویدبخش، استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۳۳. مرتضی زاهدی، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۳۴. محمد علی حاج‌عباسی، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۳۵. فریدون شمس، استاد، دانشگاه شهید بهشتی

۲۳۶. رسول وفازاده، استاد، دانشگاه یزد

۲۳۷. جواد صفایی قمی، استاد، دانشگاه کاشان

۲۳۸. شمسی کاکاوند، استاد، وزارت علوم

۲۳۹. حسین وحیدی، استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۴۰. احمد سوهانکار، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۴۱. علیرضا فخاری زواره، استاد، دانشگاه شهید بهشتی

۲۴۲. جلال بازرگان، استاد، دانشگاه زنجان

۲۴۳. فرید صادقی، استاد، دانشگاه بین‌المللی سوره

۲۴۴. شهرام رضاپور، استاد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۲۴۵. بهروز اسماعیل‌پور، استاد، دانشگاه محقق اردبیلی

۲۴۶. عطااله ربیعی، استاد، دانشگاه شیراز

۲۴۷. شاهرخ جم، استاد، دانشگاه صنعتی شیراز

۲۴۸. محمد موسوی بایگی، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

۲۴۹. جعفر ترک‌زاده، استاد، دانشگاه شیراز

۲۵۰. محمدعلی اکرمی، استاد، دانشگاه شیراز

۲۵۱. نوراله محمدی، استاد، دانشگاه شیراز

۲۵۲. مهدی بهدانی، استاد، انستیتو پاستور ایران

۲۵۳. ابراهیم علی‌دوست قهفرخی، استاد، دانشگاه تهران

۲۵۴. محمدتقی گلمکانی، استاد، دانشگاه شیراز

۲۵۵. احمد چلداوی، استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۵۶. حسین امینی‌خواه، استاد، دانشگاه گیلان

۲۵۷. ناصر پریز، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

۲۵۸. آسیه ذبیح‌نیا عمران، استاد، دانشگاه پیام نور

۲۵۹. عباس خاشعی سیوکی، استاد، دانشگاه تربت حیدریه

۲۶۰. محمود قضاوی، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۶۱. محمد حاتمی، دانشمند ۱ درصد، دانشگاه صنعتی اسفراین

۲۶۲. نعمت هدایت، استاد، دانشگاه محقق اردبیلی

۲۶۳. نصیر تقی‌زاده، استاد، دانشگاه گیلان

۲۶۴. محمد موذنی، استاد، دانشگاه شیراز

۲۶۵. سید محمدرضا اسلامی، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

۲۶۶. غلامرضا عرب مارکده، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

۲۶۷. مرتضی اکبری، استاد، دانشگاه تهران

۲۶۸. ابراهیم کلانتری، استاد، دانشگاه تهران

۲۶۹. پرویز تاجیک، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

۲۷۰. عبدالاحد غیبی، استاد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۲۷۱. امید رضایی‌فر، استاد، دانشگاه سمنان

۲۷۲. بیت‌اله اقبالی، استاد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

۲۷۳. عزت ملا ابراهیمی، استاد، دانشگاه تهران

۲۷۴. سید محمد جواد رزمی، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

۲۷۵. علیرضا وجهی، استاد، دانشگاه تهران

۲۷۶. مصطفی گودرزی، استاد، دانشگاه تهران

۲۷۷. شعبان شتایی جویباری، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۲۷۸. محمد اسماعیل همدانی گلشن، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۷۹. کمال امیدوار، استاد، دانشگاه یزد

۲۸۰. عباسعلی وفایی، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

۲۸۱. محمدرضا حسنائی، استاد تمام، دانشگاه هنر ایران