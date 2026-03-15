به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) با صدور پیامی خطاب به ملت شریف ایران، با اشاره به حضور پرشور و حماسی مردم در عرصه‌های مختلف، تأکید کرد: حضور دشمن‌شکن، شجاعانه و معنادار شما ملت بزرگ ایران و مقاومت بی‌نظیرتان در برابر دشمنان متجاوز آمریکایی و صهیونیستی، رسالت فرزندان شما در نیروهای مسلح و رزمندگان اسلام را برای تحمیل شکست بر دشمن زبون سنگین‌تر کرده است.

وی با بیان اینکه امروز به فضل الهی ابتکار عمل در دست فرزندان سلحشور ملت در نیروهای مسلح است، تصریح کرد: آمریکای جنایتکار باید بداند که دوران چپاول و غارت ملت‌ها در جهان به پایان رسیده است.

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا خطاب به ملت‌های منطقه هشدار داد: دیگر آمریکا قادر به تأمین امنیت شما نیست و نخواهد بود، چرا که حضور این کشور تاکنون در هر نقطه از جهان جز بی‌ثباتی و ناامنی را به دنبال نداشته است.

سرلشکر عبداللهی با تأکید بر مواضع اصولی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ما در گذشته به‌طور مکرر اعلام کرده‌ایم که آغازگر هیچ جنگی نیستیم، ولی در صورت تجاوز هر دشمنی و در هر سطحی، این ما هستیم که پایان آن را تعیین می‌کنیم.

وی افزود: نیروهای مسلح بر اساس تدابیر صادره از سوی فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و با توکل بر خداوند متعال و پشتوانه حمایت شما مردم عزیز، مصمم هستند از همه ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی کشور از جمله مدیریت و کنترل عبور و مرور در تنگه راهبردی هرمز استفاده کرده و دشمنان متجاوز را به زانو درآورند.

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا با اشاره به افول قدرت پوشالی آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: رزمندگان با صلابت و با اراده ما که سرشار از توکل بر خداوند متعال است، تاکنون ثابت کرده‌اند که قدرت پوشالی آمریکا و نیروهای نیابتی آن‌ها همچون رژیم کودک‌کش و درمانده صهیونیستی را در مسیر چالش اساسی و افول قرار داده و اعتبار کاذب جهانی آمریکا را به چالش کشیده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: دشمن چاره‌ای جز تسلیم در برابر اقتدار ایران عزیز و مردم قدرتمند، بصیر و شجاع آن نخواهد داشت. به یاری خداوند متعال تاکنون ضربات کوبنده‌ای به دشمنان قلدر، مغرور و متجاوز وارد کرده‌ایم و به فضل الهی اطمینان داریم که پیروز میدان خواهیم بود.