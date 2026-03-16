رئیس حوزه قضایی صفادشت: با سوداگران مواد محترقه قاطعانه برخورد می شود

محمدتقی اسدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم ولایتمدار صفادشت در اجتماع های شبانه که نشان‌دهنده بصیرت و هوشیاری آنان است، نسبت به خطرات و تبعات استفاده از مواد محترقه در مراسم چهارشنبه‌سوری هشدار داد.

وی با بیان اینکه برخورد قاطع و قانونی با متخلفان مواد محترقه در دستور کار قرار دارد، به تشریح دلایل این ممنوعیت پرداخت و گفت: هرگونه ساخت، خرید، فروش، حمل و استفاده از مواد محترقه و منفجره در هر نوع ممنوع است و با متخلفان طبق قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.

اسدی در تشریح دلایل این ممنوعیت افزود:متأسفانه هر ساله در چهارشنبه آخر سال شاهدیم که افرادی بر اثر انفجار مواد محترقه مجروح، نقض عضو و یا حتی جان خود را از دست می‌دهند؛ لذا در جهت حفظ جان و مال شهروندان، هرگونه ساخت، خرید، فروش، حمل و استفاده از مواد محترقه ممنوع است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، خرید و فروش و حمل مواد محترقه مطابق قوانین موضوعه جرم است، اما با توجه به ایام حاضر و شرایط جنگی کشور، این اقدامات می‌تواند مشمول عنوان اخلال در نظم عمومی با مجازات سنگین‌تر گردد، همچنین، استفاده از مواد محترقه اگر باعث آسیب به شهروندان دیگر شود، در صورت تخریب اموال به عنوان بزه عمدی تخریب و در صورت جراحت و جنایت، قابل پیگیری است و شخص حسب مورد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه و خسارات وارده به اشخاص زیان‌دیده خواهد شد.

رئیس حوزه قضایی بخش صفادشت همچنین به استفاده کودکان از مواد محترقه در روز جاری اشاره کرد و از والدین خواست تا نظارت و کنترل بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند.

وی تأکید کرد: از والدین درخواست می‌شود نسبت به فرزندان خود نظارت بیشتری داشته باشند، چرا که اقدامات کودکان مسئولیت را از عهده والدین سلب نمی‌کند و مسئولیت اضرار به اشخاص ممکن است متوجه والدین گردد و از طرفی کودکان در معرض آسیب بیشتری در استفاده از مواد محترقه هستند.

در پایان، وی با تأکید بر اینکه دادگستری و دادستانی مخالف برگزاری جشن سنتی چهارشنبه‌سوری نیستند، اما امسال به دلیل شرایط ویژه کشور و به منظور جلب رضایتمندی اقشار مختلف مردم، به ویژه کودکان، بانوان، سالمندان و بیماران، به هیچ عنوان امکان صدور مجوز برای استفاده از مواد محترقه وجود نخواهد داشت، افزود: از جوانان و نوجوانان فهیم شهر صفادشت که از وضعیت کشور آگاه هستند، انتظار داریم با همکاری دستگاه قضایی و سایر مسئولین، در برقراری امنیت و آرامش جامعه نقش‌آفرین باشند.