به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حضور در شبکه خبر، به تشریح عملکرد دانشگاهها در شرایط کنونی پرداخت و ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب، نقطه برجسته زندگی ایشان را در جهاد و شهادتطلبی دانست و بر ضرورت تداوم این راه با انتخاب خلف صالح وی تأکید کرد.
وی همچنین شهادت دانشآموزان میناب را نمادی از دروغین بودن شعار حقوق بشر آمریکایی خواند.
وزیر علوم با اشاره به فعالیت مجازی دانشگاهها در شرایط کنونی، اعلام کرد که دهها هزار کلاس درس به صورت مجازی برگزار میشود و تعدادی از دانشگاه ها به دلیل شرایط خطیری که با انمواجه اند، تعطیل هستند.
وی افزود: سازمان امور دانشجویان به طور کامل به ارائه خدمات به دانشجویان مشغول است.
وی همچنین از روند مطلوب فراخوان جذب اعضای هیئت علمی خبر داد.
سیمایی صراف به فعالیتهای فوقالعاده دانشگاهها در این جنگ اشاره کرد و گفت: مراکز مشاورهای ما فعالتر شدهاند و شمارههایی را در اختیار دانشجویان و عموم مردم قرار دادهاند. همچنین بخش بینالمللی ما پس از اتفاقات اخیر، مکاتباتی با یونسکو انجام داد که منجر به محکومیت حمله صهیونیستی-آمریکایی توسط این سازمان شد. استادان ما نیز با ارائه بیش از ۲۰۰ بیانیه، که برخی ارزش حقوقی دارند، فعال بودهاند. انجمنهای علمی نیز فعال شده بیش از ۱۰۰ پادکست تولید شده است.
وی قدرت امروز کشور را در اقتدار دفاعی و علمی و فناوری دانست و اظهار داشت: رهبر شهید ما، بیش از هر مدیر دیگری با پارادایم علم و فناوری آشنایی داشتند و سیاستگذاران را به این سمت رهنمود کردند. کلیدواژههایی چون نانو، مرجعیت علمی، و اقتصاد دانشبنیان از ایشان به یادگار مانده است. ایشان دین، اخلاق و دانش را به هم پیوند زدند و نتیجه جنگ افروخته شده امروز، به خاطر نبود اخلاق است.
وزیر علوم با اشاره به نقض آشکار اصول اخلاقی و انسانی توسط دشمن، به اصل تمایز در حقوق بینالملل (تفکیک اماکن نظامی و غیرنظامی) اشاره کرد و افزود: دشمن ما از دیدن زیرساختهای آموزشی ما ناراحت است و به همین دلیل چندین پژوهشگاه و دانشگاه ما آسیب جدی دیدهاند. به عنوان مثال، خوابگاه دانشگاه خلیج فارس با ظرفیت ۶۰۰ دانشجو و ساختمان دانشگاه هنر اصفهان، که نباید هدف قرار میگرفتند، آسیب جدی دیدهاند. این جنایات، نه تنها نقض حقوق جنگ، بلکه جنایت جنگی به حساب میآید.
وزیر علوم افزود: ما آزمونهای مختلفی داریم. از پیش تقویمها را اعلام کردهایم. فعلا آزمونهای ارشد، فرهنگیان و کنکور سراسری طبق همان تاریخها برگزار میشود. ما آمادهایم و حتی حوزههای امتحانی آماده است.
سیمایی گفت: نتایج آزمون دکتری هم آماده است؛ اما به یک دلیل منتشر نشده است. زیرا برخی ممکن است معترض باشند و وضعیت اینترنت پایدار نیست.
