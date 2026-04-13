رگبار و رعدوبرق مهمان امروز کرمانشاه است

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی همچنان در منطقه ادامه دارد و امروز شاهد ناپایداریهایی در سطح استان خواهیم بود.
وی افزود: در ساعات مختلف امروز، رشد ابر، بارشهای رگباری، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود که شدت این بارشها در نیمه شمالی بیشتر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در برخی مناطق، بارشها ممکن است به شکل تگرگ ظاهر شود و در مواردی نیز آبگرفتگی معابر دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: همچنین وزش باد در نواحی مرزی میتواند در برخی ساعات باعث غبارآلود شدن هوا شود و دید افقی را کاهش دهد.
زورآوند با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: از روز سهشنبه تا پایان هفته، با تقویت شرایط پایدار، پدیده جوی قابل توجهی در استان پیشبینی نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: البته در ساعات ابتدایی روز سهشنبه، احتمال شکلگیری مه رقیق بهویژه در مناطق کوهستانی و مرطوب وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان درباره دمای هوا اظهار کرد: دمای استان تا صبح سهشنبه کاهش نسبی خواهد داشت، اما از بعدازظهر همان روز روند افزایش دما در بیشتر نقاط آغاز میشود.
نظر شما