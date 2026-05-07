۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

هوای کرمانشاه تا دوشنبه پایدار است

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم هوای پایدار تا دوشنبه خبر داد و گفت دما در روزهای ابتدایی هفته آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت جوی استان کرمانشاه را طی روزهای آینده تشریح کرد و از پایداری نسبی شرایط جوی خبر داد.

وی اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل‌ها، هوای استان تا روز دوشنبه هفته آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: دمای هوا طی امروز و فردا با روندی افزایشی همراه است اما این افزایش در حد نسبی خواهد بود.

زورآوند افزود: از روز شنبه تا دوشنبه تغییرات محسوسی در دمای هوا مشاهده نخواهد شد و شرایط دمایی تقریباً ثابت باقی می‌ماند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت کلی جو استان گفت: در این بازه زمانی، پدیده خاص و نگران‌کننده‌ای برای کرمانشاه پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط عمومی هوا پایدار خواهد بود.

