اکران «آلرژی» ۷ سال به تاخیر افتاد؛ قصه ماشین عروسی که در جاده گم شد!

محمدداوود عسکری کارگردان فیلم «آلرژی» که در گروه سینمایی «هنروتجربه» درحال اکران است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده اولیه این فیلم توضیح داد: ایده اولیه این فیلم به زمانی بازمی‌گردد که در شیراز بودم. در یک روز برفی در پیست سپیدان، زوجی خودروی خود را گُل‌کاری کرده بودند. به آنها تبریک گفتم، اما گفتند عروس و داماد ۲ فرد دیگر هستند و آنها خودروی شخصی خود را به عنوان هدیه عروسی تزئین کرده‌اند و برای زوج اصلی می‌برند. اصل ماجرا ساده و کمیک بود، اما ایده‌ای جدی و جاده‌ای به ذهنم رسید؛ ۲ زوج جوان، برای حضور در مراسم عروسی هم‌دانشگاهی سابق خود در روستایی مرزی، خودروی خود را گل‌کاری می‌کنند و به دل جاده‌های کوهستانی و برفی می‌زنند، اما بر اثر حادثه‌ای از مسیر منحرف می‌شوند.

وی درباره زمان تولید این اثر گفت: در بهمن‌ سال ۱۳۹۷، با یک مرحله پیش‌تولید چندروزه و بازدید از لوکیشن‌های کوهستانی و برفی اطراف شهر کلیبر در استان آذربایجان شرقی، تولید فیلم را به طور جدی آغاز کردیم. چهارم یا پنجم اسفند، نخستین جلسه فیلمبرداری برگزار شد، چرا که به تدریج برف‌ها را از دست می‌دادیم. ناگزیر باید ظرف بیست روز کار را به پایان می‌رساندیم که با برنامه‌ریزی دقیق حبیب قلی‌زاده و همکاری و همراهی گروه، همین امر محقق شد.

این کارگردان درباره مهم‌ترین چالش تولید «آلرژی» اظهار کرد: مهم‌ترین چالش ما، کمبود زمان و همچنین اقلیم سرد، خطرناک و کوهستانی بود. نگرانی از وقوع هرگونه حادثه برای اعضای گروه، فشار عصبی زیادی را به همراه داشت.

وی درباره انتخاب بازیگران فیلم توضیح داد: با توجه به دغدغه‌ کمبود زمان، پس از تماشای چند فیلم و دیدار با چند هنرپیشه‌ زن، در نهایت به بهار قاسمی و روناک پوریادگار رسیدیم. انصافا هر دوی آنها فوق‌العاده بودند اما برای نقش‌های مرد، تهیه‌کنندگان چندین نفر را پیشنهاد کردند که با توجه به ویژگی‌های شخصیت‌ها، به حسین سلیمانی و سهند جاهدی رسیدیم.

عسکری با اشاره به همکاری با حسین سلیمانی در این فیلم عنوان کرد: جدای از فعالیت بازیگری، آگاه بودم که حسین سلیمانی شاعر است و در زندگی شخصی نیز انسانی آرامی محسوب می‌شود. این ویژگی، بسیار به کاراکتر «بهرام» در فیلمنامه نزدیک بود. برخلاف شخصیت موقر و آرام بهرام، برای نقش سینا به جوانی شوخ، شنگ، چابک و پرانرژی نیاز داشتیم که بهتر از سهند جاهدی یافت نمی‌شد. سیدعلی صالحی نیز، علی‌رغم درگیری با پروژه‌ای در تهران و داشتن نقشی نسبتاً کوتاه در فیلم «آلرژی»، با تواضع و فروتنی نقش را پذیرفت و با یک پرواز خود را به موقع به گروه رساند.

وی تاکید کرد: فیلمنامه مورد علاقه همه عوامل بود. گواه آنکه با دستمزدهای اندک، حاضر به همکاری در آن شرایط دشوار شدند و با تمام عشق و توان به کار پرداختند.

این کارگردان درباره اکران فیلمش در شرایط جنگ عنوان کرد: فیلم‌های سینمای «هنروتجربه» به دلیل فاصله گرفتن از ذائقه مخاطب عام و نیز محدودیت سالن‌ها و تعداد سانس‌ها، همواره مخاطبان کمتری نسبت به سینمای بدنه داشته‌اند. حال بر این مسئله، التهابات اجتماعی، وضعیت جنگی، روحیه نامناسب مردم و نبود ابزارهای تبلیغاتی نظیر اینترنت و فضای مجازی را نیز اضافه کنید. بنابراین طبیعی است که در چنین وضعیتی، دغدغه‌های مهم‌تری جای سرگرمی‌ای به نام سینما را برای مردم بگیرد.

وی ادامه داد: به هر روی، از این بابت که فیلم «آلرژی» با لطف و رضایت تهیه‌کنندگان و همکاری گروه سینمایی «هنروتجربه» پس از چند سال به اکران رسید، خرسندم، اما از اینکه این اکران در فضای بیم و امید جامعه انجام شد و تعداد کمتری توانستند اثر را ببینند، قطعاً ناراضی هستم. این حسرت زمانی که بازخوردهای مثبت تماشاگران را به صورت حضوری و غیرحضوری مشاهده می‌کنم، روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

عسکری در پایان درباره دلیل فاصله زمانی زیاد بین پروسه تولید تا اکران «آلرژی» گفت: ما کار را با پیش‌تولیدی در کمتر از یک ماه به پایان رساندیم، اما متأسفانه مرحله پس‌تولید بسیار بیش از آنچه پیش‌بینی می‌کردیم، به طول انجامید. همه‌گیری ویروس کرونا، اعتراضات اجتماعی، یک دوره حضور در جشنواره‌های مختلف و عواملی دیگر از جمله موانعی بودند که این روند را کندتر کردند. اتفاقاً یکی از دلایلی که شخصاً تمایل داشتم مراسم رونمایی و اکران خصوصی برگزار کنیم، همین مسئله بود تا به این بهانه از تمام عوامل تولید عذرخواهی کنم.

فیلم سینمایی «آلرژی» به کارگردانی محمدداوود عسکری و تهیه‌کنندگی محمدکامبیز دارابی و احمد کاوری با حضور بازیگرانی همچون حسین سلیمانی، سهند جاهدی، بهار قاسمی، روناک پوریادگار، سید علی صالحی ساخته شده است.