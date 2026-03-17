حمله دشمن صهیونی - آمریکایی به ۵۵ نقطه از تأسیسات برقی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی امروز سهشنبه در جریان بازدید از شرکت توزیع برق ناحیه یک شهرستان خرمآباد، اظهار داشت: متأسفانه حمله هوایی دشمن آمریکایی صهیونیستی به تأسیسات شرکت توزیع برق لرستان خسارت جدی وارد کرد.
وی گفت: بیش از ۵۵ نقطه تأسیسات برق که منجر به ۱۲۰ حادثه شده بود، مورد اصابت حملات رژیم غاصب قرار گرفته که با زحمات شبانهروزی مجموعه مدیریت شرکت توزیع برق استان مشکلات آن برطرف و شرایط کاملاً عادی است.
معاون عمرانی استانداری لرستان، خسارت وارد شده به زیرساختهای برق استان تاکنون را ۱۱۲ میلیارد عنوان کرد.
مجیدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در حال حاضر خلأ در برقرسانی استان وجود ندارد، گفت: شرکت توزیع برق استان لرستان باوجود شرایط و خسارات به وجود آمده کمتر از یک ساعت نقاط آسیبدیده را کاملاً تعمیر نموده است
وی تأکید کرد: در راستای رفع مشکلات بهصورت میدانی پایکار هستیم و اجازه نمیدهیم خللی در خدمترسانی به مردم ایجاد شود.
