وقتی نام یک شهیده چراغ راه حرکتی جهادی شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمود صابری زاده: بعضی نامها پس از رفتن، خاموش نمیشوند؛ درست از همان روزی که صاحب نام دیگر در میان ما نیست، تازه معنای دیگری پیدا میکنند. نامهایی که با دلتنگی گره میخورند، با خاطرات زنده میمانند و هر بار که بر زبان میآیند، قلب خانوادهای را به یاد عزیزی میاندازند که جای خالیاش هیچگاه پر نخواهد شد.
داغ فرزند برای پدر و مادر، داغی نیست که زمان بتواند آن را از حافظه دل پاک کند. هر گوشه از خانه، هر خاطره و هر نشانهای میتواند پدر را به یاد دختری ببرد که روزی در میان خانواده بود و امروز نامش در شمار شهیدان این سرزمین جا گرفته است.
اما گاهی خانوادههای شهدا تصمیم میگیرند با وجود همه دلتنگیها، اندوه بزرگ خود را به راهی برای ادامه دادن تبدیل کنند؛ تصمیم میگیرند نام عزیزشان تنها در قاب عکسها و خاطرات باقی نماند و یاد او در میان مردم و در جریان زندگی جاری باشد.
«الهام زائری» نیز اکنون برای خانوادهاش تنها نام دختری نیست که نبودنش، دلتنگی عمیقی را بر دل آنان گذاشته است؛ نام او یادآور همه خاطراتی است که یک خانواده با فرزند خود داشته و حالا میخواهد این نام را به یادگاری زنده برای مردم شهرش تبدیل کند.
شاید هیچکس به اندازه یک پدر، معنای جای خالی فرزند را درک نکند؛ پدری که هر روز با خاطرات دخترش زندگی میکند، اما به جای آنکه تنها در غم نبودنش بماند، تلاش کرده است راهی را برای زنده نگه داشتن نام و یاد او پیدا کند.
این روایت، روایت پدری است که هنوز از دخترش با همان محبت و دلتنگی سخن میگوید؛ دختری که امروز دیگر در کنار خانوادهاش نیست، اما نامش همچنان در قلب پدر و مادر و مردم زادگاهش زنده است. روایتی از دلتنگی یک پدر، از خاطرات یک دختر و از خانوادهای که میخواهند یاد عزیز از دسترفتهشان، همچنان در میان مردم نفس بکشد.
نام یک شهیده و پناهی برای دانشآموزان نیازمند
احمد زائری پدر شهیده الهام زائری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت گروه جهادی «شهیده الهام زائری» گفت: تلاش کردیم فعالیت این مجموعه از همان ابتدا بر یک نیاز مشخص اجتماعی متمرکز باشد و در این مسیر، حمایت از دانشآموزان دختر بیسرپرست و کمبضاعت در مقطع ابتدایی را در اولویت قرار دادیم.
وی ادامه داد: بسیاری از خانوادهها با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و تأمین نیازهای اولیه تحصیل فرزندانشان گاهی به دغدغهای جدی تبدیل میشود. از این رو، گروه جهادی «شهیده الهام زائری» تلاش خواهد کرد با شناسایی دانشآموزان نیازمند، زمینه تأمین بخشی از نیازهای آنان از جمله پوشاک، کیف، کفش و هزینههای تحصیل را فراهم کند.
مدیر گروه جهادی شهیده الهام زائری با تأکید بر اینکه حمایت از کودکان و دانشآموزان نیازمند باید با حفظ کرامت آنان انجام شود، افزود: هدف ما تنها کمکرسانی مقطعی نیست، بلکه تلاش داریم با همراهی خیرین و افراد دغدغهمند، مسیری پایدار برای حمایت از این دانشآموزان ایجاد کنیم.
زائری تصریح کرد: تشکیل این گروه جهادی برای خانواده شهیده الهام زائری، تنها یک فعالیت اجتماعی نیست؛ این مسیر، پیوندی عمیق با خاطره و راه دختری دارد که زندگیاش سرشار از عشق و ارادت به اهلبیت (ع) بود.
افتتاح سقاخانهای به نام شهیده الهام زائری
مدیر گروه جهادی «شهیده الهام زائری» گفت: با آغاز فعالیت رسمی این گروه جهادی، «سقاخانه شهیده الهام زائری» نیز در شهر لامرد نیز افتتاح شد/
زائری ادامه داد: این سقاخانه در کوچه منتهی به محل زندگی این شهیده و به نام او راهاندازی شده و به صورت شبانهروزی آب خنک در اختیار شهروندان قرار میدهد.
وی افزود: شاید این اقدام در نگاه نخست ساده به نظر برسد، اما همین حرکتهای کوچک میتواند زمینهساز ترویج فرهنگ مهربانی، همدلی و خدمت به مردم باشد؛ فرهنگی که امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.
گروههای جهادی؛ میدان خدمت و خودسازی
پدر شهیده الهام زائری در بخش دیگری از این گفتگو، فعالیت گروههای جهادی را فرصتی ارزشمند برای خدمت به مردم و رشد جوانان دانست و گفت: گروههای جهادی در بسیاری از عرصهها به عنوان بازوان توانمند خدمترسانی، منشأ خیر و برکت بودهاند و توانستهاند در کنار مردم و برای حل مشکلات آنان نقشآفرینی کنند.
وی افزود: تشکیل این گروه نیز بر پایه آموزههای اسلامی و ارزشهای انقلاب اسلامی و با هدف تقویت روحیه جهادی در جامعه صورت گرفته است. ما تلاش داریم جوانان و نوجوانان علاقهمند را جذب و سازماندهی کنیم و آنان را به میدان عمل و خدمترسانی بیاوریم.
زائری با بیان اینکه فعالیت جهادی پیش از آنکه به دیگران کمک کند، در ساختن شخصیت خود افراد اثرگذار است، ادامه داد: حضور جوانان در میدانهای خدمت، روحیه مسئولیتپذیری، نوعدوستی و احساس تعهد اجتماعی را در آنان تقویت میکند و این یکی از مهمترین برکات چنین فعالیتهایی است.
آرزوی پدری برای ادامه راه دختر شهیدش
پدر این شهیده در ادامه با یادآوری ویژگیهای اخلاقی فرزندش گفت: الهام عزیز همواره در مسیر کمال و رشد معنوی حرکت میکرد و عشق و ارادت ویژهای به اهلبیت عصمت و طهارت (ع) داشت.
وی ادامه داد: امیدواریم گروهی که به نام او شکل گرفته است نیز تنها به یک مجموعه خدماتی محدود نشود و بتواند به محلی برای رشد معنوی و تربیت جوانان تبدیل شود.
زائری تأکید کرد: فعالیت جهادی میتواند در کنار خدمت به مردم، زمینه تهذیب نفس و تقویت ایمان را نیز فراهم کند. ما امیدواریم جوانانی که وارد این مجموعه میشوند، در کنار کار و مجاهدت برای مردم، در مسیر ساختن خود نیز گام بردارند.
فراخوانی برای همراهی خیرین لامرد
مدیر گروه جهادی «شهیده الهام زائری» در پایان با اشاره به برنامههای آینده این مجموعه گفت: این گروه آمادگی دارد با همراهی خیرین و همه افراد دغدغهمند در حوزه مسائل اجتماعی، دامنه فعالیتهای خود را گسترش دهد و نقش مؤثرتری در حمایت از دانشآموزان دختر کمبرخوردار شهرستان لامرد ایفا کند.
وی افزود: باور داریم اگر ظرفیت مردم، جوانان و خیرین در کنار یکدیگر قرار گیرد، میتوان گامهای بزرگی برای کاهش مشکلات اقشار نیازمند برداشت و این همان مسیری است که تلاش خواهیم کرد با نام و یاد شهیده الهام زائری ادامه دهیم.
نظر شما