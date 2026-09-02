به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از دبستان ۱۲ کلاسه پسرانه در شهر الهایی اهواز اظهار کرد: در کنار افزایش فضاهای آموزشی، توجه به مسائل پرورشی نیز ضروری است و این موضوع باید از دوران کودکی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه تعلیم و تربیت در نظام جمهوری اسلامی افزود: پرورش مقدم بر آموزش است و آشنایی فرزندان ما با آموزه‌های دینی و ارزش‌هایی همچون نماز، حجاب، راستگویی، امانت‌داری، احساس مسئولیت و سخت‌کوشی باید از دوران کودکی آغاز شود؛ چرا که این مؤلفه‌ها در شکل‌گیری شخصیت آنان نقش دارند.

استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی که مورد تأکید رئیس‌جمهور است، تصریح کرد: بخشی از فضاهای آموزشی در شهرهای مختلف استان مستهلک و فرسوده شده‌اند و برخی از این مدارس نیازمند تخریب و نوسازی هستند؛ از این رو، ساماندهی و نوسازی این فضاها باید در دستور کار قرار گیرد.

موالی‌زاده عدالت آموزشی را مستلزم توزیع امکانات در نقاط مختلف استان دانست و افزود: باید از تمرکزگرایی پرهیز کنیم تا مناطق محروم نیز در زمینه‌های مختلف از امکانات و ظرفیت‌های لازم برخوردار شوند.