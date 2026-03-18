پیام تسلیت عارف برای شهادت علی لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف در پیام تسلیت برای شهادت دکتر علی لاریجانی، نوشت:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

شهادت مجاهد خستگی‌ناپذیر و خدمتگزار صدیق انقلاب اسلامی، جناب آقای دکتر علی لاریجانی، در پی جنایت دشمنان ملت ایران، موجب اندوه عمیق و تأثر فراوان شد.

این شخصیت برجسته، سالیان متمادی در سنگرهای خطیر نظام، از عرصه‌های راهبردی و امنیتی تا مدیریت‌های کلان کشور، با بصیرت، تدبیر و روحیه‌ای انقلابی، در مسیر اعتلای ایران اسلامی و پاسداری از آرمان‌های امامان انقلاب مجاهدت کرد و سرانجام نیز در همین مسیر نورانی به قافله شهیدان پیوست.

بی‌تردید، فقدان این چهره اثرگذار، ضایعه‌ای سنگین برای کشور است، اما خون پاک وی همچون دیگر شهدای والامقام، موتور محرک تداوم راه مقاومت و تقویت‌کننده عزم ملی در برابر جبهه استکبار خواهد بود.

ملت بزرگ ایران با الهام از مکتب عاشورا و در پرتو هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، این راه پرافتخار را با صلابت ادامه خواهد داد و دشمنان این مرز و بوم بدانند که این‌گونه جنایات، نه‌تنها خللی در اراده ملت ایجاد نخواهد کرد، بلکه بر انسجام و اقتدار ملی خواهد افزود.

اینجانب، ضمن عرض تسلیت به محضر مقام معظم رهبری (مد ظله‌ العالی)، خانواده مکرم ایشان، مسئولان، نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی و ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام، علو درجات و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران