هشدار زرد هواشناسی؛ فارس شب عید بارانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم حسینی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان فارس، گفت: فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر فردا پنجشنبه ۲۸ اسفند آغاز می‌شود و تا پایان روز یکشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌ها در این مدت بارش باران، رعد و برق، وزش باد گاهی شدید، در برخی مناطق بارش تگرگ و در ارتفاعات شمالی استان نیز بارش پراکنده برف رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی فارس افزود: این سامانه، فردا مناطق غربی، شمال‌غرب و مرکز استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، روز جمعه بیشتر مناطق استان به‌ویژه مناطق غربی، مرکزی، شمالی و شیراز را دربر می‌گیرد، روز شنبه یکم فروردین‌ماه در مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی فعال خواهد بود و روز یکشنبه دوم فروردین‌ماه نیز مناطق غربی، مرکزی، جنوبی و شهر شیراز را متاثر می‌کند.

حسینی گفت: احتمال شکسته شدن نهال‌ها و درختان فرسوده از مهم‌ترین پیامدهای این سامانه بارشی در استان فارس خواهد بود.

وی با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه گفت: جاری شدن سیلاب و روان‌آب، طغیان رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی به دلیل مه‌گرفتگی و همچنین خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی از جمله پیامدهای پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی فارس به شهروندان توصیه کرد: از سفرهای غیرضروری خودداری و از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند و در فعالیت‌های تفریحی در فضای باز و همچنین تردد در جاده‌های فارس به‌ویژه آزادراه شیراز ـ اصفهان احتیاط لازم را داشته باشند.