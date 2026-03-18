  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

کشف بیش از ۶ هزار مواد محترقه غیر مجاز در خاش

خاش - فرمانده انتظامی خاش از کشف ۶ هزار و ۱۲۹ عدد مواد محترقه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا نورا ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با توجه به موقعیت کشور عزیزمان در جنگ تحمیلی با رژیم متخاصم و پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری طرح مبارزه با نگهداری، حمل و توزیع مواد محترقه غیر مجاز در سطح شهرستان خاش اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خاش افزود: ماموران پلیس این شهرستان با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق شدند ۶هزار و ۱۲۹ عدد مواد محترقه خارجی و غیرمجاز را کشف کنند.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی موادمحترقه کشف شده بیش از ۳میلیارد ریال می باشد تصریح کرد: یک نفر متهم در این رابطه دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی گردید.

کد خبر 6777986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها