عتباتی: ائمه جمعه نقش پررنگی در توسعه فرهنگ صلح و سازش دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی ظهر چهارشنبه در این دیدار اظهار کرد: علما و روحانیون خصوصا ائمه جمعه و جماعت نقش بسیار تعیین کننده ای در توسعه و فرهنگ صلح و سازش در جامعه دارند و تاکنون هم با مداخله ارزشمند این بزرگواران نتایج ارزشمندی در پرونده های حساس و مهم در زمینه سازش حاصل شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از ماموستا کلشی نژاد امام جمعه اهل سنت ارومیه که نقش پررنگی در پیگیری صلح و سازش در پرونده ها دارد تقدیر و تشکر بعمل آورد.

وی افزود: تعدادکثیری از سازش های قصاص نفس در استان با تلاش و پیگیری ائمه جمعه به نتیجه رسیده است که امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.

ماموستا مامد کلشی نژاد امام جمعه اهل سنت ارومیه هم با تشکر از مجموعه مدیرت قضایی استان گفت: امروز هم برای پیگیری چند پرونده قصاص نفس و موضوعات دیگر برای اصلاح ذات البین با رئیس کل دادگستری استان دیدار و گفتگو کردیم و امیدواریم با حمایتهای همیشگی ایشان بتوانیم این پرونده ها را با سازش به سر انجام مطلوب برسانیم.