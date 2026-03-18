به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد با اشاره به آمار نهایی تلفات جانی چهارشنبه آخر سال در استان فارس گفت: حوادث چهارشنبه سوری ۱۴۰۴ در فارس، ۵۴ مصدوم و فوت ۲ نوجوان پانزده و شانزده ساله را در پی داشت.
وی با اعلام اینکه از این مصدومان، ۴۶ مورد مربوط به شیراز بوده و هشت مورد در دیگر شهرستان های استان مصدوم شده اند، افزود: اغلب مصدومان، بازه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال داشته اند.
رئیس مرکز اورژانس فارس در خصوص انتقال مصدومان به بیمارستان ها نیز اعلام کرد: با تلاش کارشناسان اورژانس ۱۱۵ فارس، یک مصدوم از حوادث چهارشنبه سوری به صورت سرپایی در محل درمان شده و ۲۲ مصدوم توسط اورژانس به بیمارستان ها منتقل شده اند؛ ۳۳ نفر نیز به صورت شخصی به مراکز درمانی استان مراجعه و خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت کردند.
عابد با ابراز تاسف از فوت ۲ نفر از هم استانی های عزیزمان در این حوادث، عنوان کرد: مصدومیت ها شامل آسیب های چشمی، سوختگی های شدید صورت و اندام ها و تروما ناشی از انفجار مواد محترقه بوده است.
