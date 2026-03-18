۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

حوادث چهارشنبه‌سوری در فارس ۵۴ مصدوم و ۲ فوتی برجا گذاشت

شیراز- مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از مصدوم شدن ۵۴ نفر و فوت ۲ نفر در حوادث چهارشنبه سوری سال جاری در استان فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد با اشاره به آمار نهایی تلفات جانی چهارشنبه آخر سال در استان فارس گفت: حوادث چهارشنبه سوری ۱۴۰۴ در فارس، ۵۴ مصدوم و فوت ۲ نوجوان پانزده و شانزده ساله را در پی داشت.

وی با اعلام اینکه از این مصدومان، ۴۶ مورد مربوط به شیراز بوده و هشت مورد در دیگر شهرستان‌ های استان مصدوم شده اند، افزود: اغلب مصدومان، بازه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال داشته اند.

رئیس مرکز اورژانس فارس در خصوص انتقال مصدومان به بیمارستان ها نیز اعلام کرد: با تلاش کارشناسان اورژانس ۱۱۵ فارس، یک مصدوم از حوادث چهارشنبه سوری به صورت سرپایی در محل درمان شده و ۲۲ مصدوم توسط اورژانس به بیمارستان ها منتقل شده اند؛ ۳۳ نفر نیز به صورت شخصی به مراکز درمانی استان مراجعه و خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت کردند.

عابد با ابراز تاسف از فوت ۲ نفر از هم استانی های عزیزمان در این حوادث، عنوان کرد: مصدومیت‌ ها شامل آسیب‌ های چشمی، سوختگی‌ های شدید صورت و اندام‌ ها و تروما ناشی از انفجار مواد محترقه بوده است.

