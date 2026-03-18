به گزارش خبرگزاری مهر، اندرو دی، ستوننویس مجله «امریکن کانسروتیو» در یادداشتی نوشت: افزایش قیمت نفت در پی جنگ غرب آسیا، زمینه ساز شروع رکود جهانی است.
وی نوشت: تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران، دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا را به سمت بحران سیاسی سوق میدهد.
این تحلیلگر آمریکایی با اشاره به انتخابات میاندورهای کنگره در ماه نوامبر گفت: رأیدهندگان طبقه کارگر بیشترین تأثیر را از شرایط سیاسی فعلی خواهند پذیرفت و آنها ترامپ را به خاطر این وضعیت سرزنش کرده و حزب او را با رای ندادن، مجازات خواهند کرد.
اندرو دی نوشت: کاهش شور و اشتیاق جمهوریخواهان سنتی و از دست دادن حمایت مستقلها به معنای خاموشی چراغهای حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندورهای امسال و در سال ۲۰۲۸ خواهد بود.
نظر شما