۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

امریکن کانسروتیو: آمریکا با بحران سیاسی بر سر جنگ ایران روبه‌روست

امریکن کانسروتیو: آمریکا با بحران سیاسی بر سر جنگ ایران روبه‌روست

یک رسانه آمریکایی، افزایش قیمت نفت و رکود جهانی را عامل به وجود آمدن بحران سیاسی در آمریکا در پی حمله به ایران ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اندرو دی، ستون‌نویس مجله «امریکن کانسروتیو» در یادداشتی نوشت: افزایش قیمت نفت در پی جنگ غرب آسیا، زمینه ساز شروع رکود جهانی است.

وی نوشت: تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران، دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا را به سمت بحران سیاسی سوق می‌دهد.

این تحلیلگر آمریکایی با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر گفت: رأی‌دهندگان طبقه کارگر بیشترین تأثیر را از شرایط سیاسی فعلی خواهند پذیرفت و آنها ترامپ را به خاطر این وضعیت سرزنش کرده و حزب او را با رای ندادن، مجازات خواهند کرد.

اندرو دی نوشت: کاهش شور و اشتیاق جمهوری‌خواهان سنتی و از دست دادن حمایت مستقل‌ها به معنای خاموشی چراغ‌های حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای امسال و در سال ۲۰۲۸ خواهد بود.

    • اذرگون IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خدالعنتشان کنه هر کی این جنگ رو راه انداخت وبه اهدافشون نرسند

