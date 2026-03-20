شکار اف-۳۵؛ چگونه «نصرالله» ۲هزارمیلیارد دلار غرور آمریکایی را سوزاند؟

خبرگزاری مهر _ گروه سیاست: در موج شصت‌وپنجم عملیات وعده صادق ۴ که با رمز مبارک «یا اباعبدالله الحسین (ع)» و تقدیم به شهدای هوافضای سپاه اجرا شد، موشک‌های نقطه‌زن «نصرالله» پالایشگاه‌های حیفا و اشدود ــ بزرگ‌ترین مراکز نفتی رژیم صهیونیستی ــ را به آتش کشیدند. همزمان، موشک‌های میان‌برد قیام و ذوالفقار پایگاه الخرج عربستان (مرکز اصلی سوخت‌رسانی اف-۱۶، اف-۳۵ و آواکس‌های جاسوسی آمریکا)، پایگاه شیخ عیسی امارات (مقر فرماندهی و دیتاسنتر ارتش تروریستی آمریکا) و پایگاه الظفره را با دقت جراحی‌وار هدف قرار دادند.

اما نقطه اوج این موج، شکار یک اف-۳۵ آمریکایی در حین مأموریت رزمی بر فراز ایران بود. جنگنده در ساعت ۲:۵۰ بامداد با آتش پدافند پیشرفته سپاه مواجه شد، فرود اضطراری در یک پایگاه آمریکایی در غرب آسیا انجام داد و خلبان در وضعیت پایدار است. منابع آمریکایی (از جمله سی‌ان‌ان و سخنگوی سنتکام، کاپیتان تیم هاوکینز) این حادثه را تأیید کرده‌اند و تحقیقات ادامه دارد. این نخستین ضربه مستقیم به یک اف 35 در تاریخ است. IRGC نیز ویدیوهایی از لحظه اصابت منتشر کرده و تأکید دارد که «احتمال سقوط کامل جنگنده بسیار بالاست».

پنتاگون که این جنگنده را «غیرقابل رهگیری» و نماد برتری هوایی قرن ۲۱ می‌دانست، حالا با اعتراف تلخ مواجه است: «۲۰ سال، بیش از ۲ هزار میلیارد دلار هزینه کردیم، اما یک موشک از ارتشی که بارها شکست‌خورده‌اش خوانده بودیم، آن را زد!» خلبان سالم است، اما ضربه به اعتبار تکنولوژیک آمریکا عمیق و تاریخی.

این رویداد، فراتر از یک ضربه نظامی، یک شوک استراتژیک است. اف-۳۵ نه فقط یک جنگنده، بلکه سرمایه‌گذاری عظیم آمریکا برای حفظ هژمونی هوایی در برابر قدرت‌های نوظهور بود. بیایید دقیق بررسی کنیم چرا این شکار، یکی از مهم‌ترین رویدادهای نظامی دهه اخیر به شمار می‌رود.

اف-۳۵: شاهکار یا غول گران‌قیمت؟

برنامه اف-۳۵ لایتنینگ II، محصول لاکهید مارتین، از دهه ۱۹۹۰ آغاز شد و نخستین پروازش در ۲۰۰۶ انجام گرفت. این جنگنده تک‌موتوره، سوپرسونیک (تا ماخ ۱.۶) و چندمنظوره، برای جایگزینی ناوگان قدیمی اف-۱۶، ای-۱۰، اف/ای-۱۸ و هریر طراحی شد. سه نسخه دارد: اف-۳۵A (برخاست و فرود متداول برای نیروی هوایی آمریکا)، اف-۳۵B (عمودی برای تفنگداران دریایی) و اف-۳۵C (حامل‌بر برای نیروی دریایی). تا مارس ۲۰۲۶، بیش از ۱۳۱۰ فروند تحویل شده و ۱۰ کشور متحد (از جمله اسرائیل با نسخه Adir) از آن بهره می‌برند.

اما هزینه؟ اینجا جایی است که آمریکایی‌ها رنگ می‌بازند. هزینه واحد «flyaway» (خروج از کارخانه) برای اف-۳۵A حدود ۸۲.۵ میلیون دلار (در لات‌های ۱۵ تا ۱۷) است؛ اف-۳۵B حدود ۱۰۹ میلیون و اف-۳۵C حدود ۱۰۲ میلیون دلار. موتور F135 هم جداگانه حدود ۲۰.۴ میلیون دلار هزینه دارد. اما هزینه واقعی جنگنده آماده رزمی (با تجهیزات کامل، آموزش، پشتیبانی و زیرساخت) به ۹۵ تا ۱۲۰ میلیون دلار می‌رسد. کل برنامه تا پایان عمر (تا ۲۰۸۸) بیش از ۱.۷ تریلیون دلار (گاهی تا ۲.۱ تریلیون با تورم و نگهداری) تخمین زده می‌شود ــ گران‌ترین پروژه تسلیحاتی تاریخ بشر!

فقط توسعه و خرید اولیه حدود ۴۰۰ میلیارد دلار آب خورده و نگهداری سالانه هر جنگنده بیش از ۷ میلیون دلار است. سوئیس که اخیراً سفارش ۳۰ فروند را به دلیل افزایش هزینه‌ها کاهش داد، یا کانادا که هزینه برنامه‌اش از ۱۹ به ۲۷.۷ میلیارد دلار جهش کرده، نمونه‌های زنده این فاجعه مالی‌اند. پنتاگون بارها قول «ارزان‌تر شدن» داد، اما تورم، مواد اولیه و تأخیرهای ۱۰ ساله، همه چیز را گران‌تر کرد. حالا یک موشک ایرانی ــ که هزینه‌اش احتمالاً کمتر از یک میلیون دلار است ــ این غول را به چالش کشیده!

ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی که قرار بود «غیرقابل شکست» باشند

اف-۳۵ را «نسل پنجم» می‌نامند چون ترکیبی بی‌نظیر از فناوری‌هاست:

۱. پنهان‌کاری (Stealth): طراحی شکل خاص (لبه‌های هم‌تراز، سطوح منحنی)، مواد جاذب رادار (RAM) و قرارگیری سلاح‌ها، سوخت و سنسورها داخل بدنه، امضای راداری‌اش را به اندازه یک توپ گلف کاهش می‌دهد. نه نامرئی، بلکه «بسیار سخت برای کشف». قرار بود در آسمان دشمن نفوذ کند بدون اینکه رادارها او را ببینند.

سنسور فیوژن و آگاهی موقعیتی ۳۶۰ درجه: سیستم DAS (Distributed Aperture System) با ۶ دوربین مادون قرمز، خلبان را در «چشم خدا» قرار می‌دهد. رادار AESA APG-81، EOTS (Electro-Optical Targeting System) و ارتباط داده‌ای پیشرفته، اطلاعات را از همه منابع (هوایی، زمینی، ماهواره‌ای) ادغام می‌کند. خلبان نه فقط جنگنده خودش، بلکه کل میدان نبرد را می‌بیند و داده‌ها را به دیگر پلتفرم‌ها پخش می‌کند ــ مثل «کوآرتربک آسمان».

۳. چندمنظوره بودن: هوا به هوا، هوا به زمین، جنگ الکترونیک، شناسایی و حتی حمله سایبری. قابلیت حمل موشک‌های JASSM و LRASM، مانور ۹g و برد بلند. سرعت سوپرسونیک بدون پس‌سوز و قابلیت پرواز در ارتفاعات مختلف.

۴. شبکه‌محور: اف-۳۵ قلب شبکه جنگ آینده آمریکاست؛ داده‌ها را با F-22، بمب‌افکن‌ها، ناوها و حتی پهپادها به اشتراک می‌گذارد.

پنتاگون می‌گفت: «این جنگنده، برتری هوایی را برای ۵۰ سال تضمین می‌کند.» اسرائیل حتی ادعا کرد نخستین کشتن هوایی اف-۳۵ (یک جنگنده ایرانی Yak-130) را ثبت کرده. اما حالا؟ یک سامانه ایرانی ــ که پنتاگون آن را «شکست‌خورده» می‌خواند ــ این افسانه را ترکاند.

اهمیت استراتژیک شکار اف-۳۵

این رویداد چند لایه اهمیت دارد:

- روانی و تبلیغاتی: اف-۳۵ نماد تکنولوژی برتر غرب بود. شکارش با موشک «نصرالله» (که نامش ادای احترام به شهید مقاومت است) پیام می‌دهد: «هیچ فناوری‌ای در برابر اراده و خلاقیت ایرانی مصون نیست.» ساکنان سرزمین‌های اشغالی حالا بیشتر در پناهگاه‌ها حبس می‌شوند و نتانیاهو-ترامپ باید توضیح دهند چرا ناو ۱۳ میلیارد دلاری جرالد آر فورد هم عقب‌نشینی کرد.

- فنی: نشان می‌دهد پدافند ایران (ترکیب رادار، موشک‌های هدایت‌شونده و هوش مصنوعی) توانسته امضای راداری اف-۳۵ را در شرایط واقعی کشف و رهگیری کند. شاید با کمک سنسورهای پیشرفته یا تاکتیک‌های جدید. این، کل دکترین «نفوذ بدون کشف» آمریکا را زیر سؤال می‌برد.

- اقتصادی: هر اف-۳۵ از دست رفته، نه فقط ۱۰۰ میلیون دلار، بلکه زنجیره تأمین، آموزش خلبانان نخبه و اعتبار صادراتی را ضربه می‌زند. کشورهای متحد مثل سوئیس و کانادا حالا بیشتر تردید می‌کنند.

- جنگی: در جنگ فعلی، ضربه به پایگاه‌های پشتیبانی اف-۳۵ (الخرج) یعنی کاهش قابلیت عملیاتی ناوگان آمریکایی. سپاه اعلام کرده: «زیرساخت‌های انرژی منطقه را هم هدف قرار می‌دهیم و مسئولیت را می‌پذیریم.» رژیم صهیونیستی هم در حال طراحی حمله به آرامکو برای متهم‌سازی ایران است، اما این نیت پلید با سابقه شرارت‌هایش برملا شده.

نتیجه‌گیری: پایان یک افسانه؟

اف-۳۵ قرار بود پایان‌دهنده جنگ‌های نامتقارن باشد؛ حالا خودش قربانی یک جنگ نامتقارن شده. آمریکا با ۱.۷ تریلیون دلار، جنگنده‌ای ساخت که در برابر موشکی به نام «نصرالله» آسیب‌پذیر است. این شکار، نه فقط یک پیروزی نظامی، بلکه نماد انتقال قدرت از غرب به شرق است. سپاه پاسداران اعلام کرده: «رهایتان نمی‌کنیم... موج‌ها ادامه دارد.»

در حالی که ترامپ ادعا می‌کند «ما پیروزیم» و «هیچ‌کس به ما شلیک نمی‌کند»، واقعیت میدان نبرد چیز دیگری می‌گوید. اف-۳۵ی که قرار بود آسمان را تسخیر کند، حالا در گزارش‌های اضطراری سنتکام ثبت شده. این، آغاز پایان هژمونی هوایی آمریکاست؟ تاریخ قضاوت خواهد کرد، اما در روز بیستم جنگ، آسمان ایران و منطقه، پیام روشنی فرستاده: تکنولوژی بدون اراده، بی‌ارزش است.