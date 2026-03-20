به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، روسای پارک‌های علم ‌و فناوری سراسر کشور با صدور بیانیه ای، بیعت خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای اعلام داشتند.

متن کامل بیانیه بیعت روسای پارک‌های سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و درود به روان پاک شهیدان عزیز جنگ رمضان، بالاخص رهبر شهید و عزیز کشورمان، و تحیت و درود به رزمندگان جان بر کف اسلام در جبهه‌های حق علیه باطل به این وسیله ما روسای پارک‌های فناوری در سراسر کشور، انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را به مردم عزیز ایران تبریک می‌گوییم.

ان‌شاءالله به برکت انتخاب این عالم و مجاهد عزیز، مسیر حرکت کشور در عرصه‌های مختلف بالاخص در توسعه فناوری به عنوان نقطه ثقل جهش کشور، همچون گذشته و بیش از آن به سرعت رو به پیشرفت بوده و منشأ خیرات عظیم برای مردم ایران و مسلمان جهان باشد.

این انتخاب همانطور که باعث تزریق امید در صفوف رزمندگان اسلام و مردم عزیز ایران شد، امیدها را در ما نیز به عنوان خدمتگزارانِ عرصه علم و فناوری کشور روشن کرد تا حرکت پرشتاب ایران در مسیر ارتقای فناوری کشور به عنوان ماموریت اصلی پارک‌های فناوری، متوقف نشود. ما روسای پارک‌های فناوری کشور به این وسیله اعلام می‌داریم چشم به فرامین رهبر معظم انقلاب داریم تا در راستای اعتلای ایران و اهتزاز پرچم اسلام در رفیع‌ترین قله‌های علمی و فناوری جهان تمام سعی و کوشش خود را متوجه کنیم.

پارک‌های فناوری انشالله با همراهی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به عنوان موتور پیشرانه کشور، هم و غم خود را دستیابی به این افق و خدمت به مردم شریف ایران هدف‌گذاری می‌کنند.

در مسیر رسیدن به این هدف والا، روسای پارک‌های فناوری سراسر کشور بیعت مجدد خود را با جانشین رهبر شهیدمان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای اعلام می‌دارند و امیدوارند در پرتو رهنمودهای داهیانه ایشان، سکان عرصه فناوری کشور همچون قبل در مسیر خدمت به کشور و مستضعفان جهان به بهترین شکل هدایت شود.