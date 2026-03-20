پرداخت مطالبات پزشکان خانواده روستایی در واپسین روزهای سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهرانگیز بابادی، نماینده کشوری و سخنگوی پزشکان خانواده روستایی، ضمن قدردانی از رئیسی، فرخی و مجموعه مدیریتی معاونت بهداشت، بر نقش حیاتی پزشکان خانواده روستایی در ارائه خدمات سطح یک در روستاها، جمعیت عشایری و شهرهای زیر بیست هزار نفر تأکید کرد.

وی با اشاره به سخنان وزیر بهداشت مبنی بر اینکه نیروهای مسلح و کادر سلامت دو رکن اساسی در جبهه نبرد هستند، خاطرنشان کرد: پزشکان خانواده روستایی از ساعات اولیه، حضوری فعال در خدمت‌رسانی به مردم داشته‌اند.

بابادی ابراز امیدواری کرد که سازمان بیمه سلامت کشور نیز در این شرایط خاص، با عمل به تعهدات خود و پرداخت به موقع بدهی‌های سال گذشته و سایر مطالبات پزشکان خانواده روستایی، نقش خویش را در این زمینه به درستی ایفا نماید.

قدردانی ماماها از حمایت‌های وزارت بهداشت و درخواست تسویه مطالبات از سازمان بیمه سلامت

مریم کمال‌الدینی، نماینده کشوری ماماها در نامه ای به معاونت بهداشت ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارت بهداشت یاد آور شد: در شرایطی که کشور با تهدیدات فزاینده‌ای روبرو است، ماماها به عنوان اعضای کلیدی تیم سلامت در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای کوچک، نقشی حیاتی در حفظ سلامت مادران و کودکان ایفا می‌کنند.

به گفته وی، این قشر همواره در خط مقدم نظام سلامت حضور داشته و با وجود سختی‌ها، تعهد خود را به صیانت از سلامت جامعه نشان داده‌اند.

کمال الدینی یاد آور شد: اخیراً، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با درک اهمیت این نقش، اولویت‌بخشی به پرداخت مطالبات تیم سلامت روستایی را در دستور کار قرار داده است. این اقدام که در واپسین روزهای سال ۱۴۰۴ صورت گرفت، با استقبال گرم جامعه مامایی روبرو شد و انگیزه‌ای مضاعف به این گروه از جامعه سلامت بخشید.

مریم کمال‌الدینی، نماینده کشوری ماماها، ضمن تقدیر از حمایت‌های دکتر رئیسی، معاون بهداشت و دکتر فرخی، رئیس مرکز مدیریت شبکه، بر لزوم ایفای تعهدات سازمان بیمه سلامت ایران تأکید کرد.

کمال‌الدینی از سازمان بیمه سلامت خواست تا با تسویه بدهی‌های معوق و سایر مطالبات باقی‌مانده، در حفظ پایداری نظام سلامت و تقویت روحیه نیروهای خط مقدم، نقش خود را به درستی ایفا نماید.

به اعتقاد وی، این درخواست در راستای تقویت و اعتلای نظام سلامت خانواده در ایران اسلامی مطرح شده و انتظار می‌رود با حمایت‌های مستمر مسئولان، شاهد بهبود شرایط و ارتقاء خدمات بهداشتی در مناطق محروم باشیم.