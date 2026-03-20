ایستادگی ملت ایران و اقتدار نیروهای مسلح مرگ سیاسی ترامپ را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین عبدالهی در خطبه های نمازجمعه این هفته دزفول که در مصلای امام علی(ع) برگزار شد، اظهار کرد: حمله آمریکا به ایران اسلامی حماقتی بزرگ بود و اکنون ترامپ بین خروج از منطقه با خفت و خواری و ادامه جنگ بدون داشتن هیچ راهبردی گرفتار شده که نشان از سردرگمی عمیق رئیس جمهور آمریکا است.

وی افزود: قدرت پوشالی آمریکا توسط ملت شجاع ایران و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی در هم شکسته خواهد شد.

امام جمعه موقت دزفول تصریح کرد: رئیس جمهور آمریکا تصور می‌کرد با گسیل ناو هواپیمابر به منطقه می‌تواند نظام مقتدر ایران اسلامی را شکست دهد ولی امروز این توهم در هم شکسته و ابهت این ابزارآلات آهنی نظامی آنها در هم شکسته شده است.

حجت الاسلام عبدالهی تاکید کرد: ایستادگی بی بدیل ملت بزرگ ایران و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مرگ سیاسی و اجتماعی ترامپ را رقم زده است.

وی افزود: مرگ سیاسی ترامپ یعنی فرو رفتن در باتلاق و درگیر شدن با کشوری است که درک درستی از پیشینه و تمدن باعظمت و اندیشه‌های راسخ دینی و ایدئولوژی آن ندارد.

امام جمعه موقت دزفول با تجلیل از مردم،‌ مسئولان و نیروهای مسلح گفت: حضور ده‌ها میلیون نفر از مردم شجاع و مقاوم در خیابان‌های کشور با وجود شرایط جنگی بار دیگر تاریخ و تمدن باشکوه این سرزمین با عزت را در جهان به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه ایران در حال پشت سر گذاشتن یکی از باشکوه ترین و درخشان ترین دوران تاریخ این سرزمین کهن است، افزود: شجاعت، ایستادگی و از خودگذشتگی ملت نستوه ایران اسلامی در تاریخ ماندگار است.

حجت الاسلام عبداللهی در ادامه رهبر انقلاب را فردی فکور و میدان دیده دانست و بیان کرد: حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای در نخستین پیام خود بر اهمیت نقش مردم تاکید کردند و مردم نیز با لبیک به رهبر خود، خیابان‌ها و میادین را در اختیار گرفتند و جلوی هرگونه سواستفاده دشمنان را ندادند.

وی با بیان اینکه با تغییر راهبر، راه تغییر نمی‌کند، گفت: ایران اسلامی دارای برگ‌های تعیین کننده موثر و قوی است که استفاده از آنها، ایران اسلامی را به قدرتی بزرگ و اثرگذار در جهان تبدیل می‌کند.

امام جمعه موقت دزفول، عنوان کرد: نیروهای مسلح و مقتدر ایران اسلامی با صلابت علاوه بر جنگ تمام عیار با آمریکا و اسراییل و حمله به منافع آنها در ۱۵ کشور مختلف،‌ اختیار و مدیریت تنگه هرمز را در اختیار گرفته‌اند. تنگه هرمز محل عبور ۲۰ میلیون بشکه نفت است و امروز یک قطره نفت بدون اجازه ایران مقتدر اسلامی از این تنگه عبور نخواهد کرد.

وی با تجلیل از حضور آگاهانه مردم و مسئولان در خنثی سازی توطئه دشمنان، یادآور شد: همه تحلیلگران عاقل بر این نکته تاکید کرده‌اند که ریشه‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ رمضان مستحکم‌تر و مقتدرتر شده است.

حجت الاسلام عبداللهی با بیان اینکه نیروهای مسلح مقتدر و مسئولان نظام اسلامی محکم پای کار ایستاده‌اند، گفت: مسوولان و مردم با عزت و شجاعت در میدان حضور دارند و تمام هستی خود را در دفاع از ایران به میدان آورده‌اند.